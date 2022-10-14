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    • Magazin
    • 14.10.2022 17:42
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    • 14.10.2022 17:46
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    📺Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı? ATV'nin dizisi Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları ve karakterleri! 14 Ekim ATV yayın akışı!

    ATV'nin iddialı dizileri arasında bulunan Yalnız Kurt 3 aylık bir aranın ardından yeni sezon bölümleriyle yeniden ekranlara dönüyor. Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal ve Jessica May'ın yer aldığı dizi hakkında araştırmalar başladı. Peki Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte ATV'nin dizisi Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları ve karakterleri! 14 Ekim ATV yayın akışı!

    YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

    Yalnız Kurt yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Diziseverlerin bir süredir merakla ve heyecanla beklediği Yalnız Kurt dizisi bugün yeni sezonuyla sevenleriyle buluşacak. ATV'nin sevilen dizisi Cuma günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek. Peki 📺Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları ve karakterleri! 14 Ekim ATV yayın akışı!

    📺YALNIZ KURT YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

    Yalnız Kurt yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.

    14 EKİM 2022 CUMA ATV YAYIN AKIŞI!

    06:15 Bir Zamanlar Çukurova

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 Atv Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt

    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

    03:20 Mutfak Bahane

    05:20 Bir Zamanlar Çukurova

    YALNIZ KURT YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNA KATILANLAR!

    Bugün akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna 15 yeni oyuncu katıldı. Yeni oyuncular şu şekilde:

    Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem

    YALNIZ KURT OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Altay Kurdoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

    Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.

    Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

    Meryem (Jessica May):Çok büyük bir adamın küçücük kızıyım. Ben O'nun hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama O benim her şeyimi bilir. Beni İstanbul'a gönderdi. Can güvenliğim tehlikedeymiş. Benim son beş yılım savaş bölgelerinde, insani yardımlarla geçti. Hiçbir şeyden korkmadım. Ama şimdi hiç istemediğim bu ülkede yaşamak korkutuyor beni. Tek avuntum, hayat bana belki bir sürpriz yapar!

    Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

        Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

        Harun Karacabey (Altan Gördüm)

        Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

        Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

        Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

        Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

        Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

        Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

        Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

        Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

        Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

        Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri / Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.

        YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

        Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır. Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek durumunda kalır.

        Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.

        Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir. Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri birer kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder. Çıkacakları ilk operasyon ise çoktan onları beklemektedir.

        Doğan ise Altay'la birlikte yaptığı son hamleden sonra Halit Yıldırım tarafından gözden çıkarılıp Mira aracılığıyla elinden ne varsa alınmıştır. Ela'ya kol kanat gerip kendine yeni bir düzen kurar. Geldiği yere geri dönen Doğan için artık sıfırdan başlama zamanı…

        Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu…

        Altay, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda başarılı olabilecek mi? Medusa Planı nedir ve bu plan çerçevesinde Türkiye'yi neler beklemektedir? Çıkacakları ilk operasyonda Altay ve timi neler beklemektedir? Doğan yeni kurduğu hayatında köşesine mi çekilecek, yoksa intikamını alacak mı? Altay'ın merak ettiği soru: Meryem Johnson kimin kızı? Altay, Meryem'in kim olduğunu öğrenebilecek mi?
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        Haberler Magazin 📺Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı? ATV'nin dizisi Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları ve karakterleri! 14 Ekim ATV yayın akışı!
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