📺Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı? ATV'nin dizisi Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları ve karakterleri! 14 Ekim ATV yayın akışı!

Yalnız Kurt yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Diziseverlerin bir süredir merakla ve heyecanla beklediği Yalnız Kurt dizisi bugün yeni sezonuyla sevenleriyle buluşacak. ATV'nin sevilen dizisi Cuma günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek. Peki 📺Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları ve karakterleri! 14 Ekim ATV yayın akışı!
📺YALNIZ KURT YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Yalnız Kurt yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.
14 EKİM 2022 CUMA ATV YAYIN AKIŞI!
06:15 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
YALNIZ KURT YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNA KATILANLAR!
Bugün akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna 15 yeni oyuncu katıldı. Yeni oyuncular şu şekilde:
Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem
YALNIZ KURT OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Altay Kurdoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.
Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.
Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.
Meryem (Jessica May):Çok büyük bir adamın küçücük kızıyım. Ben O'nun hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama O benim her şeyimi bilir. Beni İstanbul'a gönderdi. Can güvenliğim tehlikedeymiş. Benim son beş yılım savaş bölgelerinde, insani yardımlarla geçti. Hiçbir şeyden korkmadım. Ama şimdi hiç istemediğim bu ülkede yaşamak korkutuyor beni. Tek avuntum, hayat bana belki bir sürpriz yapar!
Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.