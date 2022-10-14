Arka Sokaklar bu akşam var mı, başlıyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yeni bölüm bugün mü? 14 Ekim 2022 CUMA Kanal D YAYIN AKIŞI!

Arka Sokaklar dizisinin 17. sezon tarihi belli oldu. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümleri bu hafta itibariyle yayınlanmaya başlanacak. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı, başlıyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yeni bölüm bugün mü? İşte 14 Ekim 2022 CUMA Kanal D YAYIN AKIŞI!