Arka Sokaklar bu akşam var mı, başlıyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yeni bölüm bugün mü? 14 Ekim 2022 CUMA Kanal D YAYIN AKIŞI!

Arka Sokaklar dizisinin 17. sezon tarihi belli oldu. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümleri bu hafta itibariyle yayınlanmaya başlanacak. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı, başlıyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yeni bölüm bugün mü? İşte 14 Ekim 2022 CUMA Kanal D YAYIN AKIŞI!
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, BAŞLIYOR MU?
14 Ekim 2022 Cuma Kanal D yayın akışı:
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Aşk ve Umut
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON YENİ BÖLÜM BUGÜN MÜ?
Kanal D 14 Ekim yayın akışına göre Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümü bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.
5 YENİ OYUNCU KATILDI
Öte yandan dizinin kadrosuna 5 yeni isim katılmıştı. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek.
Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakterini oynayacak.