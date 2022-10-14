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    • Magazin
    • 14.10.2022 17:24
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    • 14.10.2022 17:24
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    Arka Sokaklar bu akşam var mı, başlıyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yeni bölüm bugün mü? 14 Ekim 2022 CUMA Kanal D YAYIN AKIŞI!

    Dizi tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönüyor. Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonu beklenen dizi nihayet başlıyor. Fenomen dizinin takipçileri 'Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Arka Sokaklar bu akşam başlıyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yeni bölüm bugün mü? İşte 14 Ekim 2022 CUMA Kanal D YAYIN AKIŞI!

    ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON YENİ BÖLÜM BUGÜN MÜ?

    Arka Sokaklar dizisinin 17. sezon tarihi belli oldu. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümleri bu hafta itibariyle yayınlanmaya başlanacak. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı, başlıyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yeni bölüm bugün mü? İşte 14 Ekim 2022 CUMA Kanal D YAYIN AKIŞI!

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, BAŞLIYOR MU?

    14 Ekim 2022 Cuma Kanal D yayın akışı:

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Aşk ve Umut

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Arka Sokaklar

    00:15 O Kız

    02:45 Gelinim Mutfakta

    05:00 Yabancı Damat

    ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON YENİ BÖLÜM BUGÜN MÜ?

    Kanal D 14 Ekim yayın akışına göre Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümü bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.

    5 YENİ OYUNCU KATILDI

    Öte yandan dizinin kadrosuna 5 yeni isim katılmıştı. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek.

    Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakterini oynayacak.

        ARKA SOKAKLAR 17. SEZON YENİ BÖLÜM ÖZETİ

        Tunç'un içerisinde olduğu aracın yanması ekibimizde tansiyonları yükseltecektir.

        Piyasaya çok tehlikeli yeni bir uyuşturucu sürülür ekibimiz bu uyuşturucunun kaynağını araştıracak ve piyasadan kaldırmaya çalışacaktır. Uyuşturucu baronu Kadem'in getirttiği mallar ardı ardına baskına uğrar. Kadem, aldığı haber karşısında ekibimizden birinden intikam alacaktır.

        Doktor Ragıp, hastanede saldırıya uğrar ve memurların yardımıyla kurtulur. Şikayetçi olmaz fakat saldırganın tekrardan bir planı vardır. Doktor Ragıp'ı ciddi bir tehlike bekler.

        Hande, eşi Hamit'e boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Hamit, Hande ve Ayaz'ı rahat bırakmayacaktır.

        Suriyeli Amina, babasının ölümünün ardından kızıyla beraber yalnız kalmıştır. Bir yandan işsizlik bir yandan mahallesinden komşu olan Şahin'in planları Amina'nın başına dert açacaktır.

        Nazike kendisine miras kalan arazinin parasıyla çoban ailesini tatile götürmek ister. Biletleri alır ama tatilde çoban ailesinin başına beklemedikleri işler açılacaktır.
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar bu akşam var mı, başlıyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yeni bölüm bugün mü? 14 Ekim 2022 CUMA Kanal D YAYIN AKIŞI!
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