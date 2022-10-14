Doya Doya Moda BUGÜN kim birinci oldu, kim ELENDİ? 14 Ekim Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda adlı moda programında bugün heyecan dorukta. Bir isim elenecek bir isim de kolyenin sahibi olacak. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan moda programında her Cuma eleme yapılıyor. Peki Doya Doya Moda BUGÜN kim birinci oldu, kim ELENDİ? İşte 14 Ekim Doya Doya Moda puan durumu!