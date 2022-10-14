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    • Magazin
    • 14.10.2022 15:55
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    • 14.10.2022 15:57
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    Doya Doya Moda BUGÜN kim birinci oldu, kim ELENDİ? 14 Ekim Doya Doya Moda puan durumu!

    Doya Doya Moda günün birincisi ve elenen isim merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışmasında haftanın finaline gelindi. Yarışmanın takipçileri 14 Ekim Doya Doya Moda puan durumunu araştırıyor. Peki Doya Doya Moda BUGÜN kim birinci oldu, kim ELENDİ? İşte yanıtı!

    Doya Doya Moda BUGÜN kim birinci oldu, kim ELENDİ?

    Doya Doya Moda adlı moda programında bugün heyecan dorukta. Bir isim elenecek bir isim de kolyenin sahibi olacak. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan moda programında her Cuma eleme yapılıyor. Peki Doya Doya Moda BUGÜN kim birinci oldu, kim ELENDİ? İşte 14 Ekim Doya Doya Moda puan durumu!

    DOYA DOYA MODA BUGÜN KİM BİRİNCİ KİM?

    Doya Doya Moda'da günün birincisi henüz belli olmadı. Kazanan ve elenen isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

    14 EKİM 2022 PUAN DURUMU

    Doya Doya Moda'da günün (14 Ekim 2022) puan durumu henüz belli olmadı.

    Öte yandan 13 Ekim puan durumu ise şöyle:

    Hülya 19 puan

    Aleyna 20 puan

    Tina 11 puan

    Esra 12 puan

    Zeynep 20 puan

    Selin 7 puan
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda BUGÜN kim birinci oldu, kim ELENDİ? 14 Ekim Doya Doya Moda puan durumu!
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