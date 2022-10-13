Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın demirbaşıydı! Yalnız Kurt'a dengeleri değiştirecek transfer! 'Bu ikili çok konuşulur'

Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Deniz Çakır, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali rolüyle izlediğimiz Yalçın Hafızoğlu dizide Barış Serbey karakteriyle hayranlarının karşısına çıkacak.

YALÇIN HAFIZOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Canlandırdığı karakterden bahseden oyuncu, "Barış Serbey, özgürlüğüne düşkün, bazen neşeli, bazen heyecanlı, bazen çok girişken, bazen köşesine çekilen bir adam. Deniz ile arası çok iyi, denizleri seviyor. Bunları söyleyebilirim şimdilik ama devamı için diziyi izlemeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İKİLİ ORTALIĞI İNLETİR

Hafızoğlu'nun dizinin kadrosuna katılmasıyla Altay Kurdoğlu ile Barış Serbey karakterleri efsane ikili olacaklar yorumları yapılıyor.