Ekran başındakiler bile bunu beklemiyordu 'Motive olduk' Çağlar Ertuğrul'un uğurlandığı Teşkilat dizisinde veda sayısı 6 oldu!

3. sezona iddialı giriş yapan Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda yaşanan hareketlilikle gündemden düşmüyor. Dizinin sezon finalinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılığı izleyiciyi üzmüştü. Ancak yerine gelen isim de bir o kadar şaşırtmıştı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım yeni sezon itibariyle Teşkilat dizisinde boy göstermeye başladı. Gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de o ismin diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Böylelikle syrılık sayısı da 6'ya ulaşmış oldu. İşte Teşkilat'ın yep yeni kadrosu!



