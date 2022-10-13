Ekran başındakiler bile bunu beklemiyordu 'Motive olduk' Çağlar Ertuğrul'un uğurlandığı Teşkilat dizisinde veda sayısı 6 oldu!

3. sezona iddialı giriş yapan Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda yaşanan hareketlilikle gündemden düşmüyor. Dizinin sezon finalinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılığı izleyiciyi üzmüştü. Ancak yerine gelen isim de bir o kadar şaşırtmıştı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım yeni sezon itibariyle Teşkilat dizisinde boy göstermeye başladı. Gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de o ismin diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Böylelikle syrılık sayısı da 6'ya ulaşmış oldu. İşte Teşkilat'ın yep yeni kadrosu!
TEŞKİLAT YENİ SEZONA HIZLI GİRDİ!
Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinde özellikle Murat Yıldırım ile Deniz Baysal'ın sahneleri çok konuşuluyor. TRT 1'in reyting rekorları kıran aksiyon dolu dizisine yeni sezonda 6 isim dahil olurken veda eden isim sayısı da 6'yı buldu.
TAM NOT ALDILAR!
Diziye gelen yeni isimler veda edenlerin yerini kısa bir sürede doldurarak izleyiciden tam not aldı.
İŞTE TEŞKİLAT'A 3. SEZONDA KATILAN İSİMLER
Levent Can
Yunus Emre Yıldırımer
Cansu Tuman
Ebru Nil Aydın
Ergün Metin