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    • Magazin
    • 14.10.2022 12:20
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    • 14.10.2022 12:21
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    Ekran başındakiler bile bunu beklemiyordu 'Motive olduk' Çağlar Ertuğrul'un uğurlandığı Teşkilat dizisinde veda sayısı 6 oldu!

    Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizi Teşkilat yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Diziden ayrılanlar ve yeni katılanlar izleyicinin ağzını açık bıraktı.

    Çağlar Ertuğrul’un uğurlandığı Teşkilat dizisinde veda sayısı 6 oldu!

    3. sezona iddialı giriş yapan Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda yaşanan hareketlilikle gündemden düşmüyor. Dizinin sezon finalinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılığı izleyiciyi üzmüştü. Ancak yerine gelen isim de bir o kadar şaşırtmıştı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım yeni sezon itibariyle Teşkilat dizisinde boy göstermeye başladı. Gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de o ismin diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Böylelikle syrılık sayısı da 6'ya ulaşmış oldu. İşte Teşkilat'ın yep yeni kadrosu!

    TEŞKİLAT YENİ SEZONA HIZLI GİRDİ!

    Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinde özellikle Murat Yıldırım ile Deniz Baysal'ın sahneleri çok konuşuluyor. TRT 1'in reyting rekorları kıran aksiyon dolu dizisine yeni sezonda 6 isim dahil olurken veda eden isim sayısı da 6'yı buldu.

    TAM NOT ALDILAR!

    Diziye gelen yeni isimler veda edenlerin yerini kısa bir sürede doldurarak izleyiciden tam not aldı.

    İŞTE TEŞKİLAT'A 3. SEZONDA KATILAN İSİMLER

    Murat Yıldırım

    Levent Can

    Yunus Emre Yıldırımer

    Cansu Tuman

    Ebru Nil Aydın

    Ergün Metin

        AYRILAN İSİMLER İSE ŞÖYLE;

        Çağlar Ertuğrul

        Hakan Boyav

        Ezgi Şenler

        Ezgi Eyüboğlu

        Nihat Altınkaya

        Son olarak da yeni sezonun ilk bölümünde bir veda daha yaşandı.

        3. SEZONDA AYRILDI

        Halim karakterini canlandıran Orhan Arı dizinin yeni sezon ilk bölümünde diziye veda eden ilk isim oldu.

        DENİZ BAYSAL'DAN YENİ SEZON AÇIKLAMASI

        Deniz Baysal Yurtçu dizinin yeni sezon çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Baysal, "Teşkilat yorucu bir dizi. Aksiyon olduğu için çok mutluyuz. Üçüncü sezonda böyle yüksek reytinglere ulaşmak çok güzel. Seyircimiz sayesinde motive olduk." dedi.
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        Environment
        Haberler Magazin Ekran başındakiler bile bunu beklemiyordu 'Motive olduk' Çağlar Ertuğrul'un uğurlandığı Teşkilat dizisinde veda sayısı 6 oldu!
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