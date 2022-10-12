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    • Magazin
    • 12.10.2022 15:12
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    • 12.10.2022 15:12
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    Müge Anlı küçük Meryem'i kim öldürdü? Demet Akalın çılgına döndü! Müge Anlı Melisa olayı nedir?

    Atv'nin büyük bir ilgi ile izlenen programı Müge Anlı Tatlı Sert'te küçük Meryem'in ölümü araştırılıyor. Küçük Meryem'in annesi Melisa, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyledi. İşte Müge Anlı Meryem'in katili ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Müge Anlı küçük Meryem’i kim öldürdü?

    Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'ya Gaziantep'ten katılan baba Doğukan Ünal, iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia etmişti.

    MÜGE ANLI MELİSA OLAYI NEDİR?

    Kızının düşerek beyin kanaması sonucu öldüğünü iddia eden ve eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlarla adeta çıldırdı. Baba Doğukan Ünal hastaneye kızını görmek için gittiğinde eşinin orada olmadığını ve küçük kızının hastane yetkililerince "sahipsiz bebek" olarak bilindiğini iddia etti. Görgü tanıkları canlı yayına peş peşe bağlandı. Daha önce kızını dövdüğü iddia edilen anne ile ilgili canlı yayına bağlananlar, "Melisa'yı, Meryem'i döverken gördüm" dedi. Yayına bağlanan başka gizli tanık konuştu, "Büyüğe çok öfkeliydi. Küçüğü kucağına alıyordu büyüğü ceketinden sürükleye sürükleyerek götürüyordu. Çok kez büyüğe şiddet uygularken gördük." ifadelerini kullanmıştı.

    'BABA BENİ KURTAR'

    Baba Mehmet Aldemir, "Benim vicdanım sızladı. Olay günü saat 16:30 civarıydı, 'güm güm' sesler geliyordu. Sonra ambulans geldi, Meryem daha canlıydı o zaman. Son sözleri de Recep'e, 'Baba beni kurtar' oldu. Melisa, Meryem'i babasına benzediği için dövdüğünü söylerdi." dedi. Recep'in annesi de olay günü Melisa'nın kızı Meryem'i dövdüğünü, oğlu karışmak istediğinde de, "Benim çocuğum, sen karışma" diyerek kızardı" dedi.

        ANNESİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

        Almanya'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Meryem'in annesi Melisa Ünal, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyledi. Melisa canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Ben öncelikle herkesten özür dilemek istiyorum. Her şeyi en başından anlatmak istiyorum. Herkes sussun ben konuşmak istiyorum. O gün scooter olayı yoktu. O gün Recep abinin evindeydim. Hiçbir şekilde dışarı çıkmadı. Kanepeden düşme olayı ve kanepede uyuya kalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil" dedi.

        "BABA YAPMA DİYE BAĞIRMIŞ"

        O gün ben Asya ile birlikte çizgi film izliyordu. Benim kızım Meryem uyuyordu. Meryem ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya başladım. Recep Meryem'i aldı ve içeri gitti. Ağladı diye 'Sus, ağlama' bağırıp çağırdı. Meryem'e… Sonra Meryem 'Baba yapma, baba yapma' diye bağırınca içeri gittim, 'Recep bu çocuğa ne yaptın' dedim.

        "ÇIRILÇIPLAK BİR ŞEKİLDE GÖRDÜM"

        Ben Recep'in kollarında Meryem'i bayılmış bir şekilde gördüm. Çırılçıplak bir şekilde gördüm. Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. 'Kendine geldi Meryem' dedi bana. Sonra ben o esnada çığlık attım 'Recep bu çocuk niye bu hale geldi? Bu çocuğa ne yaptın?' dedim. Çocuğu çıplak vaziyette gördüm."

        DEMET AKALIN ÇILGINA DÖNDÜ

        Ünlü şarkıcı Demet Akalın evinde Müge Anlı'yı izlediği sırada anne Melisa'nın itiraflarını duyunca sinirden çılgına döndü. O anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'beddualar' saydıran Akalın, "Allah belanızı versin! Köpekler sizi" diyerek tepki gösterdi.

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