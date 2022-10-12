Müge Anlı küçük Meryem'i kim öldürdü? Demet Akalın çılgına döndü! Müge Anlı Melisa olayı nedir?

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'ya Gaziantep'ten katılan baba Doğukan Ünal, iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia etmişti.
MÜGE ANLI MELİSA OLAYI NEDİR?
Kızının düşerek beyin kanaması sonucu öldüğünü iddia eden ve eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlarla adeta çıldırdı. Baba Doğukan Ünal hastaneye kızını görmek için gittiğinde eşinin orada olmadığını ve küçük kızının hastane yetkililerince "sahipsiz bebek" olarak bilindiğini iddia etti. Görgü tanıkları canlı yayına peş peşe bağlandı. Daha önce kızını dövdüğü iddia edilen anne ile ilgili canlı yayına bağlananlar, "Melisa'yı, Meryem'i döverken gördüm" dedi. Yayına bağlanan başka gizli tanık konuştu, "Büyüğe çok öfkeliydi. Küçüğü kucağına alıyordu büyüğü ceketinden sürükleye sürükleyerek götürüyordu. Çok kez büyüğe şiddet uygularken gördük." ifadelerini kullanmıştı.
'BABA BENİ KURTAR'
Baba Mehmet Aldemir, "Benim vicdanım sızladı. Olay günü saat 16:30 civarıydı, 'güm güm' sesler geliyordu. Sonra ambulans geldi, Meryem daha canlıydı o zaman. Son sözleri de Recep'e, 'Baba beni kurtar' oldu. Melisa, Meryem'i babasına benzediği için dövdüğünü söylerdi." dedi. Recep'in annesi de olay günü Melisa'nın kızı Meryem'i dövdüğünü, oğlu karışmak istediğinde de, "Benim çocuğum, sen karışma" diyerek kızardı" dedi.