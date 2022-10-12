Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında, nereli? Lezzeti baş döndürüyor! 2 Michelin Yıldızı alan Fatih Tutak restoranı nerede, fiyatlar ne kadar?

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemi olarak bilinen Michelin, İstanbul'daki restoranları da puanlamaya dahil etti. Yapılan törenle Fatih Tutak'ın restoranı 2 Michelin Yıldızı kazandı.
FATİH TUTAK KİMDİR?
Fatih Tutak, 31 Ağustos 1985 İstanbul doğumludur. Tutak, ilk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile çalıştıktan sonra önce Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong'ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilcisi olan Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı.
2015'te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn'da Baş Aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.
Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir mantı hazırladı. "From My Mum" (Annemden) adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn'da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı.
2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. Restoranın müzikleri Kaan Düzarat tarafından özel olarak yapıldı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.