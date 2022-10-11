Leyla Kenter öldü mü, neden öldü, HASTALIĞI NEYDİ? Leyla Kenter kimdir, nereli, kaç yaşındaydı eşi kim? İşte son hali...

LEYLA KENTER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya'da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge'de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.

Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser bir dönem tedavisi görmüştür.