Leyla Kenter öldü mü, neden öldü, HASTALIĞI NEYDİ? Leyla Kenter kimdir, nereli, kaç yaşındaydı eşi kim? İşte son hali...

Son dakika haberine göre Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Gül Onat sosyal medya hesabından duyurdu. Sevenleri hemen internet arama motorlarında 'Leyla Kenter öldü mü, neden öldü, HASTALIĞI NEYDİ? Leyla Kenter kimdir, nereli, kaç yaşındaydı eşi kim?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika gelişmenin detayları!
LEYLA KENTER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter vefat etti. Leyla Kenter bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Oyuncu Gül Onat, Instagram hesabından; 'Sevgili Leylâ anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm' mesajını paylaştı.
LEYLA KENTER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya'da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge'de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.
Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser bir dönem tedavisi görmüştür.