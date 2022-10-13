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    • Magazin
    • 13.10.2022 15:34
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    • 13.10.2022 15:39
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    Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir’den ‘Kim Bu Aile?’ yorumu: "Çekilmemiş bir aksiyon komedi çektik!"

    Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘Kim Bu Aile?’ filminin başrol oyuncularından Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir, Bi’ Başka YouTube kanalında İrem Erbaş’ın konuğu oldu. Çekimlerin 8 hafta sürdüğünü dile getiren Aktuğ ile Kökdemir aksiyon sahneleri için, 2003 yapımı ‘Old Boy’ adlı filmin kavga sekansını çeken ekipten ders aldıklarını da açıkladı. Oyuncular, “Çekilmemiş bir aksiyon komedi mi izleyeceğiz?” sorusuna “Öyle deniliyor. Tabii ki çekilmiştir ama 1 ay koreografisi süren bir aksiyon komedi çekilmedi sanırım. Aksiyonu biraz daha kapsamlı. Son sekansı çekmemiz günler sürdü. Ama başardık” cevabını verdi. İşte Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir'den çok özel açıklamalar...

    Çekilmemiş bir aksiyon komedi çektik!

    Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, filmin setindeki aile ortamından da bahsetti: 8 hafta boyunca güzel bir aile olduk. Kâh güldük kâh sıkıldık kâh bekledik kâh dedikodu yaptık. "Neden bu kadar bekliyoruz?" deyip isyan ettik. Yapımcı gelince "İyiyiz değil mi abi" dedik. İyi bir aile olduk. Çok eğlendik. Ayağımız sete hiçbir zaman ters gitmedi.

    Tanıtımda gördüğüm bir cümleyle başlayayım. Yılın en eğlenceli ailesiyle tanışmaya hazırız. Sohbetimize film ve karakterlerden bahsederek başlayalım mı? Kim Bu Aile? Nasıl hissediyorsunuz?

    Ferit Aktuğ: Çok heyecanlıyız. Çok emek verdik. 8 hafta çalıştık. Güzel de bir aile olduk. Enerjisi yüksek, bizden bir aile çıkardık ortaya.

    Beste Kökdemir: Zaman zaman zor zaman zaman eğlenceli geçti benim için. İlk aksiyon deneyimimdi. Aksiyonun zorluklarıyla ilk defa yüzleştim. Ama çok eğlenceli geçti. Hem dram hem komedi hem de aksiyon açısından dolu dolu bir film izleyecek seyirci.

    Yeni 'Tomb Raider' Beste Kökdemir

    Ferit Aktuğ: Bu arada Onur Buldu, koreografi sahnelerinde en iyi Beste'yi bulmuş. Çok güzel dövüşmüş. Yeni bir Tomb Raider geliyor.

    Beste Kökdemir: Teşekkür ederim.

    Kore'den gelen bir ekiple aksiyon sahnelerine hazırlanıldı. Ve Old Boy'un kavga sekansını çeken ekipmiş bu ekip. 'Of be' demek istiyorum. Nasıl bir deneyimdi? Çok zorlandınız mı? Figüranlar yerine siz oynamışsınız çoğunlukta sanırım?

    Ferit Aktuğ: Onlar 1 ay boyunca ders aldı. Biz de 3-4 gün ders aldık. 3.5-4 dakikalık bir kavga sekansı var filmde. Onlar daha fazla oynayacaktı. Ama bu işe yatkın olanların figüranı çok yorulmadı. Mesela Beste bu işe yatkındı. Benim figüranım daha çok yorulmuştur.Yüksekten düşme sahnesinde belini zedelemiş maalesef. Ama sahnemiz çok güzel oldu.

    Beste sen nasıl bu kadar idmanlıydın?

    Beste Kökdemir: Bilmiyorum. Daha önceden boks yapmıştım ben. Onun avantajı olabilir.

    Ferit Aktuğ: Onun avantajı var değil mi? Yoksa biz salak değiliz yani?

    Beste Kökdemir: Estağfurullah. Ama boksun dışında ben çok uzun seneler dans ettim. Gerçekten çok benziyor birbirine. Vücudunu nasıl kontrol edeceğini biliyorsun. Bu arada aksiyon sahnesinde ben iyi miyim bilmiyorum. Arkadaşlarımın yalancısıyım.

        Karakteri karikatürize halinden çıkardık

        Mücahit rolünü proje başlarken yontmaya başlamışsınız. Hem karikatürize halini devam ettirmeye hem de bir insan yapmaya çalışmışsınız karakteri. Zor oldu mu?

        Ferit Aktuğ: Zor bir karakter. Okuduğumuzda çok karikatürdü. Biz onu filmin içinde toparlamaya çalıştık. Yazılan şekliyle oynamadık. Oradan döndük ki film daha doğal olsun, durum komiği daha fazla olsun. Ama yine türlü türlü şapşallıklarla da karikatürize ettik diğer yandan. Yönetmenimiz ayarladı onun dengesini.

        Son sekansı çekmemiz günler sürdü

        Çekilmemiş bir aksiyon komedisi mi izleyeceğiz peki? Farkları ne diğer muadil projelerden?

        Ferit Aktuğ: Öyle deniliyor. Tabii ki çekilmiştir ama 1 ay koreografisi süren bir aksiyon komedi çekilmedi sanırım. İlk olarak figüranların çalışıp bize getirdikleri videoyu izlediğimizde "Bunu biz mi çekeceğiz?" dedik. 4.5 dakika kavga ediyorlardı. Biraz da Kore ezgileri vardı, bağırmalar andırıyordu orayı. Dedik ki bunu düşürelim. Bizde böyle bir şey yok. Bizde gelişine bam var.

        Beste Kökdemir: Aksiyonu biraz daha kapsamlı. Herhangi bir işle kıyaslamıyorum. Ama aksiyonu yoğun. Son sekansı çekmemiz günler sürdü. Ama başardık!

        Nurgül Yeşilçay ablam oldu

        Oyuncu ekibi de çok değerli isimlerden oluşuyor. Nasıldı set ortamı bol aksiyonun dışında?

        Beste Kökdemir: Genelde büyüklerimle ve benden daha tecrübeli olan insanlarla çalıştım. Çok tavsiye aldım. Çok yardımcı olundu bana. Onun güveniyle setteydim. Nurgül Yeşilçay ablam oldu. Hayatla ilgili birçok konuda ondan tavsiye alıyorum. Cengiz abi de aynı şekilde. Onur Buldu, Ferit Aktuğ da hep yardımcı oldu. Tanıştığım insanlar ve ekip beni çok mutlu etti.

        Ferit Aktuğ: 8 hafta boyunca güzel bir aile olduk. Kâh güldük kâh sıkıldık kâh bekledik kâh dedikodu yaptık. "Neden bu kadar bekliyoruz?" deyip isyan ettik. Yapımcı gelince "İyiyiz değil mi abi" dedik. İyi bir aile olduk. Çok eğlendik. Ayağımız sete hiçbir zaman ters gitmedi.

            Gibi'yi çok seviyorum

            Absürd komedi örnekleri çoğaldı. Sizin şu aralar en çok güldüğünüz şey ne?

            Ferit Aktuğ: Gibi'yi seviyorum. Leyla ile Mecnun'u severim.

            Beste Kökdemir: Ben de Gibi'yi çok seviyorum. Eski Leyla ile Mecnun'u çok seviyordum.

            Kim Bu Aile ile komedide bir eşik atlanacak

            Eşik atladık değil mi komedide?

            Beste Kökdemir: Kim Bu Aile ile bir eşik atlanacak.

            Bir komedi dizisi/filmi çekecek olsanız başrol oyuncularınız kim olur?

            Beste Kökdemir: Onur Buldu, Nurgül Yeşilçay, Ferit Aktuğ

            Feyyaz Yiğit'e çok gülüyoruz

            Ekibin dışından ama

            Ferit Aktuğ: Kimlere güldüğümüzü soruyorsun sen aslında. Çok var. Hangi birini sayayım ki? Feyyaz Yiğit'e, Cengiz Bozkurt'a gülüyorum. Ama Ali Atay'ın filmini çekmiş oluruz o zaman da o da çekmiş zaten o filmi. Ayak İşleri'ne de çok gülüyorum.

            Beste Kökdemir: Feyyaz Yiğit olsun. Ata Demirer'in taklit yeteneği de çok iyi bence. Çok gülüyorum ona.

            Son olarak önümüzdeki süreçte yeni projeler var mı? Onu da sormadan geçmeyeyim.

            Ferit Aktuğ: Kasımın sonunda rol aldığım Kendi Yolumda filmi girecek vizyona. Ocak başında da Oregon filmiyle izleyiciyle buluşacağız.

            Beste Kökdemir: Biz de Süper Kahramanlar Altay'ın çekimlerine yeni başladık. Yine dövüşürken buldum kendimi. Tomb Raider oldum ben galiba gerçekten. Mayıstan beri hazırlanıyoruz. Ciddi bir çalışma serüvenindeyiz. İplere bağlanıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Ama yayın tarihi belli değil.
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            Haberler Magazin Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir’den ‘Kim Bu Aile?’ yorumu: "Çekilmemiş bir aksiyon komedi çektik!"
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