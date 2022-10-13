Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir’den ‘Kim Bu Aile?’ yorumu: "Çekilmemiş bir aksiyon komedi çektik!"

Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, filmin setindeki aile ortamından da bahsetti: 8 hafta boyunca güzel bir aile olduk. Kâh güldük kâh sıkıldık kâh bekledik kâh dedikodu yaptık. "Neden bu kadar bekliyoruz?" deyip isyan ettik. Yapımcı gelince "İyiyiz değil mi abi" dedik. İyi bir aile olduk. Çok eğlendik. Ayağımız sete hiçbir zaman ters gitmedi.
Tanıtımda gördüğüm bir cümleyle başlayayım. Yılın en eğlenceli ailesiyle tanışmaya hazırız. Sohbetimize film ve karakterlerden bahsederek başlayalım mı? Kim Bu Aile? Nasıl hissediyorsunuz?
Ferit Aktuğ: Çok heyecanlıyız. Çok emek verdik. 8 hafta çalıştık. Güzel de bir aile olduk. Enerjisi yüksek, bizden bir aile çıkardık ortaya.
Beste Kökdemir: Zaman zaman zor zaman zaman eğlenceli geçti benim için. İlk aksiyon deneyimimdi. Aksiyonun zorluklarıyla ilk defa yüzleştim. Ama çok eğlenceli geçti. Hem dram hem komedi hem de aksiyon açısından dolu dolu bir film izleyecek seyirci.
Yeni 'Tomb Raider' Beste Kökdemir
Ferit Aktuğ: Bu arada Onur Buldu, koreografi sahnelerinde en iyi Beste'yi bulmuş. Çok güzel dövüşmüş. Yeni bir Tomb Raider geliyor.
Beste Kökdemir: Teşekkür ederim.
Kore'den gelen bir ekiple aksiyon sahnelerine hazırlanıldı. Ve Old Boy'un kavga sekansını çeken ekipmiş bu ekip. 'Of be' demek istiyorum. Nasıl bir deneyimdi? Çok zorlandınız mı? Figüranlar yerine siz oynamışsınız çoğunlukta sanırım?
Ferit Aktuğ: Onlar 1 ay boyunca ders aldı. Biz de 3-4 gün ders aldık. 3.5-4 dakikalık bir kavga sekansı var filmde. Onlar daha fazla oynayacaktı. Ama bu işe yatkın olanların figüranı çok yorulmadı. Mesela Beste bu işe yatkındı. Benim figüranım daha çok yorulmuştur.Yüksekten düşme sahnesinde belini zedelemiş maalesef. Ama sahnemiz çok güzel oldu.
Beste sen nasıl bu kadar idmanlıydın?
Beste Kökdemir: Bilmiyorum. Daha önceden boks yapmıştım ben. Onun avantajı olabilir.
Ferit Aktuğ: Onun avantajı var değil mi? Yoksa biz salak değiliz yani?
Beste Kökdemir: Estağfurullah. Ama boksun dışında ben çok uzun seneler dans ettim. Gerçekten çok benziyor birbirine. Vücudunu nasıl kontrol edeceğini biliyorsun. Bu arada aksiyon sahnesinde ben iyi miyim bilmiyorum. Arkadaşlarımın yalancısıyım.