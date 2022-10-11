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    • Magazin
    • 11.10.2022 13:46
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    • 11.10.2022 13:54
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    SON DAKİKA: Issız Adam Cemal Hünal trafik kazası geçirdi! Çarptığı motosikletlinin ayağı kırıldı

    Issız Adam olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal trafik kazası geçirdi! Cemal Hünal'ın otomobiliyle çarptığı motosikletli sürücü yaralandı. Motosikletin sürücüsü verdiği ifadede "Kendi idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Akmerkez istikametine doğru seyir halinde olan Cemal Ünal idaresindeki araç birdenbire sola doğru Taşlıçay sokağına doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Plakalı araç sol ön farından vurdum kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük" dedi, şikayetçi oldu.

    Cemal Hünal trafik kazası geçirdi

    Issız Adam, Romantik Komedi filmleriyle hafızlara kazınan ve Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu Cemal Hünal, otomobiliyle motosikletli sürücüye çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı.

    "ARACI SON ANDA FARK ETTİM"

    Motosikletin sürücüsü verdiği ifadede "Kendi idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Akmerkez istikametine doğru seyir halinde olan Cemal Ünal idaresindeki araç birdenbire sola doğru Taşlıçay sokağına doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Plakalı araç sol ön farından vurdum kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük" dedi.

    "UZLAŞMAK İSTİYORUM"

    TV100'ün haberine göre Baltalimanı Kemik Hastanesine götürülen motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin bacağında kırıklar tespit edildi.

        Sürücü arkadaşının yakın zamanda ameliyat olacağını ifade etti.Motosiklet sürücüsü oyuncu Cemal Hünal'dan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istediğini söyledi.

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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Issız Adam Cemal Hünal trafik kazası geçirdi! Çarptığı motosikletlinin ayağı kırıldı
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