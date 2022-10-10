Stacey Kent rüzgarı! Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı AKM’de konser verdi





"BURASI ÇOK ÖZEL BİR YER BİZİM İÇİN"

Kent, ayrıca "Türkiye'ye tekrar geldiğimiz için nasıl onur duyuyoruz bilemezsiniz. Burası çok özel bir yer bizim için. Pek yakında büyük turne sonrası geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.