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    • Magazin
    • 10.10.2022 19:19
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    • 10.10.2022 19:19
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    Seversin bu akşam var mı yok mu? 10 Ekim 2022 Seversin dizisi neden yok? Kanal D yayın akışı! Seversin dizisi BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinden kötü haber geldi. 20. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan dizinin final yapacağı ortaya çıktı. Takipçileri konuya ilişkin detayları araştırmalara koyuldu. İlk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan dizi reyting kurbanı oldu. Peki Seversin bu akşam var mı yok mu? 10 Ekim 2022 Seversin dizisi neden yok? Seversin dizisi BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI? İşte Kanal D yayın akışı ve diğer detaylar!

    Seversin bu akşam var mı yok mu?

    D Productions imzalı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Seversin dizisi 10 Ekim 2022 Pazartesi akşamı 20. ve son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Asya ve Tolga'nın anlaşmazlıklarla başlayan aşk hiyaesini konu alan dizinin takipçileri internet arama motorlarında 'Seversin dizisi bitti mi? Seversin dizisi FİNAL Mİ yaptı? Seversin dizisi neden final oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte gelişmeler!

    10 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI: SEVERSİN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Seversin dizisi final bölümüyle 10 Ekim 2022 Pazartesi yani bu akşam saat 22:15'te Kanal D'de yayınlanacak. İşte bugünkü yayın akışı:

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Aşk ve Umut

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Katakulli

    22:15 Seversin

    01:15 Katakulli

    02:45 Gelinim Mutfakta

    05:00 Yabancı Damat

        SEVERSİN DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPIYOR?

        Seversin dizisi 20. bölümüyle final yapacak. Dizinin reytinglerde istenen başarılı elde edemediği için final yaptığı ortaya çıktı.

        SEVERSİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Tolga ve Asya'nın atışmaları tatlıya bağlanacak mı?

        Tolga ve Asya hararetli bir tartışmaya tutuşuyorlar. Herkes Tolga ve Asya'nın mutlu bir birliktelik içerisinde olmasını beklerken, iki isim arasında yaşananlar herkesi üzüyor.

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        Haberler Magazin Seversin bu akşam var mı yok mu? 10 Ekim 2022 Seversin dizisi neden yok? Kanal D yayın akışı! Seversin dizisi BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
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