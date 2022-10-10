Seversin bu akşam var mı yok mu? 10 Ekim 2022 Seversin dizisi neden yok? Kanal D yayın akışı! Seversin dizisi BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

D Productions imzalı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Seversin dizisi 10 Ekim 2022 Pazartesi akşamı 20. ve son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Asya ve Tolga'nın anlaşmazlıklarla başlayan aşk hiyaesini konu alan dizinin takipçileri internet arama motorlarında 'Seversin dizisi bitti mi? Seversin dizisi FİNAL Mİ yaptı? Seversin dizisi neden final oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte gelişmeler!
10 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI: SEVERSİN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Seversin dizisi final bölümüyle 10 Ekim 2022 Pazartesi yani bu akşam saat 22:15'te Kanal D'de yayınlanacak. İşte bugünkü yayın akışı:
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Aşk ve Umut
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Katakulli
22:15 Seversin
01:15 Katakulli
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat