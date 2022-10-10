Seversin bu akşam var mı yok mu? 10 Ekim 2022 Seversin dizisi neden yok? Kanal D yayın akışı! Seversin dizisi BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

SEVERSİN DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPIYOR?

Seversin dizisi 20. bölümüyle final yapacak. Dizinin reytinglerde istenen başarılı elde edemediği için final yaptığı ortaya çıktı.

SEVERSİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tolga ve Asya'nın atışmaları tatlıya bağlanacak mı?

Tolga ve Asya hararetli bir tartışmaya tutuşuyorlar. Herkes Tolga ve Asya'nın mutlu bir birliktelik içerisinde olmasını beklerken, iki isim arasında yaşananlar herkesi üzüyor.