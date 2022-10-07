Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.10.2022 12:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2022 12:12
    ABONE OL

    İsmail İncekara kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi?

    Kurtlar Vadisi dizisindeki İplikçi Nedim rolü ile tanınan İsmail İncekara'dan kötü haber geldi. Sevenleri internet arama motorlardında hastalığı, ölümü ve hayatı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara öldü mü, neden öldü? İsmail İncekara kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hastalığı neydi? İsmail İncekara eşi ve çocukları kim? Hangi diilerde oynadı? İşte son dakika haberin detayları...

    İplikçi Nedim İsmail İncekara öldü mü, neden öldü?

    Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayata gözlerini yumdu. Son dakika gelişmenin ardından İsmail İncekara öldü mü, neden öldü? İsmail İncekara kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hastalığı neydi? soruları gündeme geldi.

    İPLİKÇİ NEDİM İSMAİL İNCEKARA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    Son dakika haberi...

    Oyuncu Zafer Algöz Twitter'da yaptığı paylaşımda 'Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar.' ifadelerini kullandı.

    Ancak ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    İSMAİL İNCEKARA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

    1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

        İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

        Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016
        Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015
        Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011
        Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009
        Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal
        Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim
        Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus
        Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman
        Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik

        Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
        Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009
        Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006
        Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci
        Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim
        Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep
        Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999
        Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal
        Melek Apartmanı - 1995
        Eylül - 1987
        Kırık Hayatlar - 1986
        Duvardaki Kan - 1986
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
        Haberler Magazin İsmail İncekara kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi?
            SON DAKİKA