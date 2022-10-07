İsmail İncekara kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi?

Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayata gözlerini yumdu. Son dakika gelişmenin ardından İsmail İncekara öldü mü, neden öldü? İsmail İncekara kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hastalığı neydi? soruları gündeme geldi.
İPLİKÇİ NEDİM İSMAİL İNCEKARA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Son dakika haberi...
Oyuncu Zafer Algöz Twitter'da yaptığı paylaşımda 'Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar.' ifadelerini kullandı.
Ancak ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
İSMAİL İNCEKARA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.