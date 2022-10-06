Sosyetik çift Etiler'de dehşeti yaşadı! Dilara Sevilla ve eşi trafikte cam şişeli saldırıya uğradı neye uğradığını şaşırdı!

Tekrar aracına binen sürücü elindeki cam şişeyi genç işletmecinin sahip olduğu araca fırlattı. Taraflar arasında başlayan kavgaya ise mahalledeki komşular müdahale etti. Öfkeli sürücünün elinden kurtulan Slezak çifti, polis merkezine giderek olayla ilgili şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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