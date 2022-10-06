Sosyetik çift Etiler'de dehşeti yaşadı! Dilara Sevilla ve eşi trafikte cam şişeli saldırıya uğradı neye uğradığını şaşırdı!

Ünlü işletmeci Dilara Sevilla ve eşi Wojcıech Slezak, 28 Mart günü öğlen dört sıralarında çocuklarını annesine bırakmak üzere yola çıktı. Lüks marka aracıyla Etiler mahallesinde seyir halinde olan genç kadın, annesinin ikametinin önüne geldi. Genç kadın aracının dörtlülerini yakıp çocuklarını indirmeye çalıştığı sırada, sokağa başka bir araç girdi.
TRAFİKTE SALDIRIYA UĞRADI
Sabah'ın haberine göre; sokakta korna çalmaya başlayan araç sürücüsü araba içerisinde bulunan Dilara'nın eşi Wojcıech Slezak'i araçta gördü. Araçtan inerek aniden 'Hadisenize kodumun …' gibi küfürler etmeye başlayan sinirli sürücü, iddiaya göre kendisine tepki vermeyen genç işletmeciye öfkelendi.
Tekrar aracına binen sürücü elindeki cam şişeyi genç işletmecinin sahip olduğu araca fırlattı. Taraflar arasında başlayan kavgaya ise mahalledeki komşular müdahale etti. Öfkeli sürücünün elinden kurtulan Slezak çifti, polis merkezine giderek olayla ilgili şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.