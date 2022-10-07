TV8 kanalında ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran yarışma programında bugün bir isim 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Fenomen programın sunucusu Zuhal Topal haftanın finalinde ismini açıkladığı kişiye 15 bin TL ödül verecek. Peki, 7 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? Puan durumu!
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
7 Ekim Zuhal Topal Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde birinci olan isim açıklanacak.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?
30 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz ile haftanın birincileri Süleyman Bey ve Muratcan Bey oldu. Haftanın birincileri 50.000 TL ödülün sahibi oldu!