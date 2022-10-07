Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.10.2022 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2022 16:53
    ABONE OL

    7 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? Puan durumu!

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. 5 gün boyunca 5 yarışmacı yarıştı. Her yarışma kendi evinde kendi mutfağında diğer 4 yarışmacılara en güzel yemeklerini yaptı. Haftanın sonunda en çok puanı alan yarışmacı 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Bu hafta birbirinden dişli yarışmacılar yarıştı. Peki, 7 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    7 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu 2022?

    TV8 kanalında ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran yarışma programında bugün bir isim 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Fenomen programın sunucusu Zuhal Topal haftanın finalinde ismini açıkladığı kişiye 15 bin TL ödül verecek. Peki, 7 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? Puan durumu!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    7 Ekim Zuhal Topal Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde birinci olan isim açıklanacak.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

    30 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz ile haftanın birincileri Süleyman Bey ve Muratcan Bey oldu. Haftanın birincileri 50.000 TL ödülün sahibi oldu!

        ZUHAL TOPAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

        1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

        Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Samuray kılıçlı caninin cezası onandı!
        Haberler Magazin 7 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? Puan durumu!
            SON DAKİKA