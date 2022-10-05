SON DAKİKA: Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı! O iddialara sitem dolu sözler geldi: "Böyle bir şey olabilir mi?"

5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi. Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar oturdukları evden ayrılacaklarını belirttiler. Taraflar birbirinden nafaka, tazminat talebinde bulunmadı.



''HİÇ KİMSE İSTEMEZDİ BÖYLE BİR ŞEY''

Şarkıcı Tuğba Özerk duruşma sonrası, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabi ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey yapacak bir şey yok. Bir talebimiz olmadı" dedi. Ünlü şarkıcı ihanet iddiasını da sitem ederek yalanladı ve "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar" diye konuştu.