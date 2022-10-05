Kuruluş Osman son bölüm ATV İZLE! Kuruluş Osman 99. bölüm tek parça, kesintisiz ATV İZLE!

ATV ekranında yayınlanan üç sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', dördüncü sezonuna 5 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 99. bölümüyle başladı!
Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu sezona bomba gibi girecek 'Kuruluş Osman' sezon açılışında nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanları ile tıklanma rekorları kıran, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesinin yanı sıra çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak.
OSMAN BEY'İ KONSTANTİNOPOLİS'TE BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
99. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ
Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır? Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır?