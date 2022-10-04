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    • Magazin
    • 04.10.2022 18:38
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    • 04.10.2022 18:38
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 3. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm tek parça, kesintisiz, reklamsız İZLE!

    Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm izle! ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Bu akşam yayayınlanan bölümde, Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm tek parça, kesintisiz, reklamsız İZLE seçenekleri haberimizde!

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam 3. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

    Oktay Kaynarcan'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyicinin beğenisine sunulacak. Dizinin 3. bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 3. bölüm CANLI İZLEME LİNKİ! ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 3. bölüm izle kesintisiz...

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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 3.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır.

    Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir. Cezayir ise Leyla'yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçmiştir bile.

        Kısa sürede Leyla'yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır ve onu konuşturarak arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır.

        Yönetmen: Onur Tan

        Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

        Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)
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        Kuruluş Osman
        Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam 3. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm tek parça, kesintisiz, reklamsız İZLE!
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