Yüksek sesle müzik dinleyen ve izmarit atan Yaşar İpek komşusuyla karakolluk oldu!

İstanbul Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Yaşar İpek, 40 yaşındaki kadın komşusuyla karakolluk oldu. İddiaya göre gecenin geç saatlerine kadar evde yüksek sesle müzik dinleyen şarkıcı, komşusu Ş.F.'yi rahatsız etti.