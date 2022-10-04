Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.10.2022 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2022 09:15
    ABONE OL

    Yüksek sesle müzik dinleyen ve izmarit atan Yaşar İpek komşusuyla karakolluk oldu!

    Yüksek sesle müzik dinleyen ve izmarit atan Yaşar İpek komşusuyla karakolluk oldu. Şarkıcı Yaşar İpek komşu ile karakolluk oldu. Yaşar İpek’in evde yüksek sesle müzik dinlediğini, içtiği sigaranın izmaritini sürekli balkonuna attığını iddia eden alt komşusu şikayette bulundu. Olayla ilgili ifade veren İpek ise 5 aydır komşusunun sürekli kendisini rahatsız ettiğini ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

    Yüksek sesle müzik dinleyen ve izmarit atan Yaşar İpek komşusuyla karakolluk oldu!

    İstanbul Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Yaşar İpek, 40 yaşındaki kadın komşusuyla karakolluk oldu. İddiaya göre gecenin geç saatlerine kadar evde yüksek sesle müzik dinleyen şarkıcı, komşusu Ş.F.'yi rahatsız etti.

    Daha önceden de kapı çarpması ve ayak sesleri nedeniyle İpek'i uyaran genç kadın yine ikazda bulundu.

    '5 AYDIR BENİ RAHATSIZ EDİYOR'

    Yaptığı ikazlardan sonuç alamayan alt komşu, çareyi karakola başvurmakta buldu. Ş.F., "Balkonuma sürekli sigara izmariti atıyor. Yüksek sesle müzik dinliyor" diyerek Yaşar İpek'ten şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili ifade veren İpek ise 5 aydır komşusunun sürekli kendisini rahatsız ettiğini ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kuruluş Osman
        Haberler Magazin Yüksek sesle müzik dinleyen ve izmarit atan Yaşar İpek komşusuyla karakolluk oldu!
            SON DAKİKA