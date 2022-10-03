1,26 milyon dolarlık ceza! Kim Kardashian'ın kripto para paylaşımı pahalıya mal oldu!

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gary Gensler, "Bu dava, ünlülerin veya influencerların kripto varlıklar da dahil olmak üzere yatırım fırsatlarını desteklediğinde, bu yatırım ürünlerinin tüm yatırımcılar için doğru olduğu anlamına gelmediğini hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.