1,26 milyon dolarlık ceza! Kim Kardashian'ın kripto para paylaşımı pahalıya mal oldu!

SEC'ten yapılan açıklamada, Kardashian'ın EthereumMax tarafından sunulan ve satılan kripto varlığın tanıtımı için ücret aldığını açıklamadan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu kaydedildi.
1,26 MİLYON DOLARLIK CEZAYI ÖDEMEYİ KABUL ETTİ
Kardashian'ın yasa dışı şekilde kripto varlığı tanıttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna gittiği belirtilen açıklamada, 1,26 milyon dolarlık cezayı ödemeyi ve komisyonun devam eden soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiği aktarıldı.
Açıklamada, Kardashian'ın Instagram hesabından EthereumMax tarafından sunulan kripto varlıklar hakkında bir paylaşımda bulunması için kendisine 250 bin dolar ödendiğini açıklamadığının tespit edildiği bildirildi.