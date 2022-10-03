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    • Magazin
    • 03.10.2022 22:11
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    • 03.10.2022 22:11
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    1,26 milyon dolarlık ceza! Kim Kardashian'ın kripto para paylaşımı pahalıya mal oldu!

    ABD’li televizyon ünlüsü Kim Kardashian’ın başı yaptığı bir paylaşımla derde girdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir kripto varlığı yasa dışı şekilde tanıttığı gerekçesiyle Kim Kardashian'ın 1,26 milyon dolarlık para cezası ödeyeceğini duyurdu. İşte Kim Kardashian'ın aldığı cezayla ilgili detaylar...

    Kripto para paylaşımı pahalıya mal oldu!

    SEC'ten yapılan açıklamada, Kardashian'ın EthereumMax tarafından sunulan ve satılan kripto varlığın tanıtımı için ücret aldığını açıklamadan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

    1,26 MİLYON DOLARLIK CEZAYI ÖDEMEYİ KABUL ETTİ
    Kardashian'ın yasa dışı şekilde kripto varlığı tanıttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna gittiği belirtilen açıklamada, 1,26 milyon dolarlık cezayı ödemeyi ve komisyonun devam eden soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiği aktarıldı.

    Açıklamada, Kardashian'ın Instagram hesabından EthereumMax tarafından sunulan kripto varlıklar hakkında bir paylaşımda bulunması için kendisine 250 bin dolar ödendiğini açıklamadığının tespit edildiği bildirildi.

        YASALARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNİ İHLAL ETTİ
        Kardashian'ın paylaşımının, potansiyel yatırımcıların EMAX tokenleri almalarına yönelik talimatları içeren EthereumMax web sitesi bağlantısını içerdiği belirtilen açıklamada, Kardashian'ın federal menkul kıymetler yasalarının ilgili hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gary Gensler, "Bu dava, ünlülerin veya influencerların kripto varlıklar da dahil olmak üzere yatırım fırsatlarını desteklediğinde, bu yatırım ürünlerinin tüm yatırımcılar için doğru olduğu anlamına gelmediğini hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Gensler, yatırımcıları kendi finansal hedefleri ışığında bir yatırımın potansiyel risklerini ve fırsatlarını değerlendirmeye teşvik ettiklerini vurguladı.
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        Haberler Magazin 1,26 milyon dolarlık ceza! Kim Kardashian'ın kripto para paylaşımı pahalıya mal oldu!
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