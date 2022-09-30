Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci: Haberi duyunca duvarlara tırmandım!

Asena Keskinci, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Ah Nerede'nin erken finali hakkında da konuştu: Dijital mecraların varlığıyla beraber insanlar izledikleri şeyin saatini kendileri belirlemek istiyor artık. Ben mesela kahvaltıda izlerim dizilerimi. Projeler illa ki alıcı buluyor, bir kitlesi oluyor. Ama örneğin Salı günü akşam saat 8'de mi buluyor? O mühim.
Nasıl gidiyor hayat şu sıralar senin için?
Süper gidiyor. Yorucuydu. Ama dinlendim, kendime geldim. Tatildeydim. Daha ne olsun :) Şimdi de güzel bir şekilde devam ediyorum.
Ah Nerede 7. bölümde final yaptı. Son dönemde çoğu dizi erken finalle ekranlara veda ediyor. Sence neden? Sezon kavramı kalmadı sürekli yeni projelerle karşılaşıyoruz, diğer yandan çok çabuk tüketen bir izleyici kitlesi oluştu sanki. Sen sebebini neye bağlıyorsun?
Gerçekten çok emek verilen bir işti. İçinde olmasaydım da beğeneceğim bir işti Ah Nerede. Bir Yeşilçam uyarlaması olduğu için daha haberini görünce çok heyecanlanmıştım. Ama dijital mecraların varlığıyla beraber insanlar izledikleri şeyin saatini kendileri belirlemek istiyor artık. Ben mesela kahvaltıda izlerim dizilerimi. Projeler illa ki alıcı buluyor, bir kitlesi oluyor. Ama örneğin Salı günü akşam saat 8'de mi buluyor? O mühim.
Burçak, her zaman hayalini kurduğum bir karakterdi
Peki, Ah Nerede macerası nasıl başladı ve bitti senin için? Burçak rolünde seni çeken şey neydi?
Ah Nerede başlamadan önce Adı Sevgi diye bir dizideydim. Ah Nerede'nin auditionını duydum, çok hoşuma gitti. Adı Sevgi bitti, Ah Nerede başladı. Çok denk geldi yani arka arkaya. Burçak karakteri de aslında her zaman hayalini kurduğum bir şeye sahipti. Hep 'oynadığım bir projede şarkı da söyleyeyim' hayalini kuruyordum. Burçak şarkıcı diye gelince rol, olmasını çok istedim. Ve oldu. Şan dersleri aldım. Stüdyoya girdim. Benim için çok kıymetli bir karakter.
Serenay Sarıkaya aklımı başımdan alıyor
Şarkı söylemeyi sevdiğin için mi böyle bir rol gelmesini istiyordun?
Hayır, Asena olarak şarkı söylemeyi çok seven biri değilim. Sadece bir oyuncunun farklı alanlarda da kendini gösterebilmesini ve deneyim kazanmasını değerli buluyorum. Çok etkileniyorum. Mesela Serenay Sarıkaya, aklımı başımdan alıyor. Hem çok güzel hem çok iyi oynuyor hem şarkı söylüyor. Bir oyuncunun oyunculuk dışında farklı şeyler yapması beni çok heyecanlandırıyor. Bunu ben de deneyimlemek istiyordum. Dansçı bir kız da olabilirdim. O da beni heyecanlandırırdı. Umarım gelecek projelerde farklı deneyimler de kazanabilirim.
Yeşilçam'dan uyarlanan bir proje olması seni tedirgin etti mi? Seyirci birebir aynı şeyi bekler kaygısı oluşabilir çünkü.
Zaten çok yüksek çıtada yapılmış bir iş. Tarık Akan benim celebrity crush'ım. Annemin de öyleydi. Senaryosu, oyuncuları çok yüksek çıtada. Başlangıç çok fazla vaat veriyor. Riskli bir işti tabii. Ama güzel şeyler yapmak için de risk almak gerekiyor. Bu bir uyarlamaydı, birebir aynısı olmayacaktı zaten. Endişeler tabii vardı ama heyecanlı endişelerdi. Çok keyifliydi.
O riski göze alabilmeliyim!
Var mı farklı projeler? Beyazperdede, sahnede? Ya da dijital platformlarda?
Ben şu an konservatuvarda son sınıf öğrencisiyim. Ve belki de en zor senem olacak. Dolayısıyla bir teklif gelecekse okulumla beraber götürebileceğim, götüremeyeceksem de bunun riskini karşılayacak bir iş olması gerekiyor. Teklifler geliyor, çok hoşuma gidenler oluyor. Ama dediğim gibi o riski göze alabilmeliyim.