16 sezon boyuncu ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar yeni sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncularında Şevket Çoruh'un vedası izleyicileri bir hayli üzmüştü. Dizinin Mesut Güneri rolüyle en sevilen karakterlerinden olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını duyurmuştu. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? 30 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?