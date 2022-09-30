16 sezon boyuncu ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar yeni sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncularında Şevket Çoruh'un vedası izleyicileri bir hayli üzmüştü. Dizinin Mesut Güneri rolüyle en sevilen karakterlerinden olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını duyurmuştu. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? 30 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLARDAN NEDEN AYRILDI?
49 yaşındaki ünlü oyuncu Şevket Çoruh Twitter hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı bir yazı yazdı. İşte Çoruh'un ifadeleri:
"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.''
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Bugün Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Ay'ın Dönüşü adlı yabancı film yayınlanacak.
30 EYLÜL 2022 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız