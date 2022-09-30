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    • Magazin
    • 30.09.2022 15:00
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    • 30.09.2022 15:00
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    Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? 30 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

    Şevket Çoruh'un ayrıldığı Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Polisiye dizinin takipçileri yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını öğrenmek için internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün başlaması bekleniyordu. Ancak izleyiciler hayal kırıklığına uğramıştı. Gözler bu kez bu haftaya çevrildi. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte 30 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı!

    Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu?

    16 sezon boyuncu ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar yeni sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncularında Şevket Çoruh'un vedası izleyicileri bir hayli üzmüştü. Dizinin Mesut Güneri rolüyle en sevilen karakterlerinden olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını duyurmuştu. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? 30 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

    ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLARDAN NEDEN AYRILDI?

    49 yaşındaki ünlü oyuncu Şevket Çoruh Twitter hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı bir yazı yazdı. İşte Çoruh'un ifadeleri:

    "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.''

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Bugün Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Ay'ın Dönüşü adlı yabancı film yayınlanacak.

    30 EYLÜL 2022 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Camdaki Kız

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

        22:30 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

        01:15 Üç Kız Kardeş

        04:00 Gelinim Mutfakta

        06:00 Aşk ve Umut

        ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar 17'nci sezonunun yayın tarihi henüz netleşmedi.

        Yeni sezon çekimleri başladığı duyurulan fenomen dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz yeni sezon tarihi de belli olacak. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinin Ekim ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? 30 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
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