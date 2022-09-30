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    • Magazin
    • 30.09.2022 17:04
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    • 30.09.2022 17:04
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    Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül 2022 Cuma TV'de neler var? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı

    Bu akşam dizi keyfi yapmak isteyenler 30 Eylül 2022 Cuma TV'de neler var? Bu akşam hangi diziler var? sorularına yanıt arıyor. Televizyon izleyicileri için derlediğimiz ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1 yayın akışı haberimizde! Kanal D'de bu akşam saatler 20:00'ı gösterdiğinde Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Ay'ı Dönüşü adlı yabancı film izleyicisiyle buluşacak. İşte tüm dizilerin yayın akışı!

    Bu akşam hangi diziler var?

    ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı merak ediliyor. Dizi severler bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programların olduğunu öğrenmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül 2022 Cuma TV'de neler var? soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı

    30 EYLÜL 2022 CUMA YAYIN AKIŞI

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Camdaki Kız

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

    22:30 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

    01:15 Üç Kız Kardeş

    04:00 Gelinim Mutfakta

    06:00 Aşk ve Umut

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:20 NR1 Video Müzik Ödülleri

        02:30 Baba

        05:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Aldatmak

        23:45 Küçük Bir Gün Işığı

        02:45 Mutfak Bahane

        04:45 Bir Zamanlar Çukurova

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:15 Oynat Bakalım

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        11:15 MasterChef Türkiye

        12:45 Canım Annem

        13:45 Doya Doya Moda

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Doya Doya Moda

        04:15 Canım Annem

        05:00 8X8

            TRT 1 YAYIN AKIŞI

            05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

            05:05 Benim Adım Melek

            08:45 Bu Toprağın Sesi

            10:00 Alişan İle Hayat Gülümse

            12:30 Şehirden UZakta

            13:15 Yeşil Deniz

            15:55 Kasaba Doktoru

            19:00 Ana Haber

            19:50 İddiaların Aksine

            20:00 Kasaba Doktoru

            23:40 3'Te 3

            01:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

            03:30 Şehirden Uzakta

            04:20 Yeşil Deniz
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            Haberler Magazin Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül 2022 Cuma TV'de neler var? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı
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