Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül 2022 Cuma TV'de neler var? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı

ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı merak ediliyor. Dizi severler bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programların olduğunu öğrenmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül 2022 Cuma TV'de neler var? soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı
30 EYLÜL 2022 CUMA YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
22:30 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
01:15 Üç Kız Kardeş
04:00 Gelinim Mutfakta
06:00 Aşk ve Umut