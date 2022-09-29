Modacı Barbaros Şansal’ın yalanını samimi arkadaşı Yıldırım Mayruk ortaya çıkardı

Modacı Barbaros Şansal yine sosyal medyadan yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle adliyelik oldu. Bir vatandaş, Barbaros Şansal'ın sürekli müstehcen, kin ve nefret uyandıracak paylaşımlarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Şansal'ın facebook ve twitter üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde birçok paylaşım yaptığı belirlendi.