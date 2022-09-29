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    • Magazin
    • 29.09.2022 11:29
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    • 29.09.2022 11:31
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    Modacı Barbaros Şansal’ın yalanını samimi arkadaşı Yıldırım Mayruk ortaya çıkardı

    Modacı Barbaros Şansal’ın yalanını samimi arkadaşı Yıldırım Mayruk ortaya çıkardı. Barbaros Şansal yine sosyal medyadan yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle adliyelik oldu. Şansal’ın aldığı cezada yakın arkadaşı modacı Yıldırım Mayruk da delil oluşturdu. Başkan Erdoğan aleyhine yaptığı paylaşımlarını inkar eden Barbaros Şansal’ı arkadaşı Mayruk’un “Barbaros bence sil lütfen” diyerek engellemeye çalıştığını belirten mahkeme Şansal’ı 1 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Şansal’ın itirazını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, cezayı yerinde buldu. İşte detaylar...

    Modacı Barbaros Şansal’ın yalanını samimi arkadaşı ortaya çıkardı

    Modacı Barbaros Şansal yine sosyal medyadan yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle adliyelik oldu. Bir vatandaş, Barbaros Şansal'ın sürekli müstehcen, kin ve nefret uyandıracak paylaşımlarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Şansal'ın facebook ve twitter üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde birçok paylaşım yaptığı belirlendi.

    İfadesi alınan Şansal hesabın kendisine ait olmadığını öne sürdü. Ancak savcılık, paylaşımın altına birlikte çalıştığı modacı Yıldırım Mayruk'un "Barbaros bence sil lütfen" şeklinde yorum yazdığını ve paylaşımların bir bütün olarak incelendiğinde Şansal tarafından yapıldığını belirledi.

    YAKIN ARKADAŞINDAN UYARI

    Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılan Barbaros Şansal yargılandığı dava hesabının çalındığını öne sürdü. Mahkeme, soruşturma aşamasında ifadesi alınan Yıldırım Mayruk'un Barbaros Şansal'ın samimi arkadaşı olduğunu ve paylaşımını silmesi konusunda yazı yazdığını ve arkadaşını engellemeye çalıştığını belirtti.

        Şansal'ın daha önce de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli para cezası aldığını da göz önüne alan mahkeme, paylaşımların da ifade özgürlüğü kapsamında kalmadığını kaydetti. Şansal'ın önce 1 yıl hapsine karar veren mahkeme, suçun alenen ve birden fazla kez işlenmesi nedeniyle artırıma giderek 1 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası verdi.

        İTİRAZI YERİNDE DEĞİL, CEZASINA DÜZELTEREK ONAMA

        Sabah'ın haberine göre; Barbaros Şansal'ın cezaya itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi mahkemenin verdiği kararda usule ve esasa yönelik bir hukuka aykırılık olmadığını belirledi.

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