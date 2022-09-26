Ebru Gündeş evleniyor mu, evlendi mi? Bakın evlilik teklifine ne yanıt verdi! Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

DUBAİ'YE YERLEŞİYOR!

Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Sadece konserler için Türkiye'ye gelecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.

EV YAPTIRIYOR, UÇAK ALIYOR

Posta'nın haberine göre; müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek. Bu arada Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş için birlikte yaşayacakları ve 15 milyon dolara mal olacak saray yavrusu bir ev yaptırıyor.

Ayrıca eşine tahsis edilmek üzere 19 milyon dolara bir özel uçak almaya hazırlanıyor.