28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aylar önce yeni bir aşka yelken açan Ebru Gündeş, 1.8 milyon dolarlık tektaşla evlilik teklifi aldı. Sevenleri Ebru Gündeş'in teklife ne yanıt verdiğini merak ediyor. Peki Ebru Gündeş evleniyor mu, evlendi mi? Bakın evlilik teklifine ne yanıt verdi! Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne?
EBRU GÜNDEŞ EVLENİYOR MU, EVLENDİ Mİ?
Ebru Gündeş'e unutamayacağı bir akşam yaşattı! Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, Dubai'nin ünlü Burj El Arab binasındaki otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini evlilik teklifi yapmak için kiraladı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE 'EVET' DEDİ
Ardından davetiyle İtalya'dan gelen dünyaca ünlü kadın piyanist helikopterle yemek yiyecekleri terasa indi.
Ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.
DUBAİ'YE YERLEŞİYOR!
Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Sadece konserler için Türkiye'ye gelecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.
EV YAPTIRIYOR, UÇAK ALIYOR
Posta'nın haberine göre; müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek. Bu arada Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş için birlikte yaşayacakları ve 15 milyon dolara mal olacak saray yavrusu bir ev yaptırıyor.
Ayrıca eşine tahsis edilmek üzere 19 milyon dolara bir özel uçak almaya hazırlanıyor.