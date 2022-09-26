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    • Magazin
    • 26.09.2022 16:12
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    • 26.09.2022 16:13
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    Ebru Gündeş evleniyor mu, evlendi mi? Bakın evlilik teklifine ne yanıt verdi! Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

    Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten flaş evlilik kararı! Mayıs ayından bu yana birlikte olduğu Rassan Khoshnaw'dan evlilik teklifi alan Gündeş, şimdilerde hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Peki Ebru Gündeş evleniyor mu, evlendi mi? Bakın evlilik teklifine ne yanıt verdi! Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne?

    EBRU GÜNDEŞ EVLENİYOR MU, EVLENDİ Mİ?

    28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aylar önce yeni bir aşka yelken açan Ebru Gündeş, 1.8 milyon dolarlık tektaşla evlilik teklifi aldı. Sevenleri Ebru Gündeş'in teklife ne yanıt verdiğini merak ediyor. Peki Ebru Gündeş evleniyor mu, evlendi mi? Bakın evlilik teklifine ne yanıt verdi! Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne?

    EBRU GÜNDEŞ EVLENİYOR MU, EVLENDİ Mİ?

    Ebru Gündeş'e unutamayacağı bir akşam yaşattı! Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, Dubai'nin ünlü Burj El Arab binasındaki otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini evlilik teklifi yapmak için kiraladı.

    GÖZYAŞLARI İÇİNDE 'EVET' DEDİ

    Ardından davetiyle İtalya'dan gelen dünyaca ünlü kadın piyanist helikopterle yemek yiyecekleri terasa indi.

    Ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.

    DUBAİ'YE YERLEŞİYOR!

    Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Sadece konserler için Türkiye'ye gelecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.

    EV YAPTIRIYOR, UÇAK ALIYOR

    Posta'nın haberine göre; müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek. Bu arada Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş için birlikte yaşayacakları ve 15 milyon dolara mal olacak saray yavrusu bir ev yaptırıyor.

    Ayrıca eşine tahsis edilmek üzere 19 milyon dolara bir özel uçak almaya hazırlanıyor.

        RASSAN KHOSHNAW KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

        Rassan Khoshnaw'ın Iraklı ve 28 yaşında bir iş adamı olduğu biliniyor. Rassan Khoshnaw aynı zamanda Türk magazin dünyasına çok uzak olan bir isim değil. Zira genç iş adamının Bahar Candan ve Selin Ciğerci ile kısa süreliğine beraber olduğu da ileri sürülmüştü.

        BAHAR CANDAN İDDİASI!

        İşte Benim Stilim'in yarışmacısı olarak tanınan ve her yaptığı olay olan Bahar Candan bir süre önce "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini ve lezbiyen olduğunu duyurmuştu.

        Bahar Candan katıldığı bir yayında "Lezbiyen misin?" sorusuna verdiği 'Ebru Gündeş'li yanıtla şaşkına çevirmişti.

        Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylenen Rassan Khoshnaw'dan daha önce çocuk aldırdığı iddia edilen Bahar Candan'ın bu açıklamayı yapmasının sebebi bu ikilinin evleneceği haberini almış olmasıymış.

        EBRU GÜNDEŞ HABERİNİ DUYUNCA...

        Candan açıklamasında "Çok kedersiz bir açıklama oldu. Dubai'deydim orada eşcinsel bir hanım efendi yanımda çok aşağılandı. Kafam da çok atmıştı o dönem eski sevgilim Ebru Gündeş ile evleniyorlar mı neler oluyor diye erkeklere de sinirimden hem de o kızı da öyle görünce onların yanında olmak istedim. Öyle hissetmeden öyle hissettim dedim, duygularım tamamen erkeklere" dedi.

        Reza Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddiasıya sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş iddialara sessiz kalırken şoke eden bir iddia daha geldi.

        Bahar Candan'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Iraklı iş insanı hakkında Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia geldi. "Bahar benim kızım gibidir" diyen Seyhan Soylu şoke eden açıklamalar yaptı.

        Sisi açıklamasında Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw'un bir yandan da Bahar Candan ile birlikte olduğunu söyledi.

        Seyhan Soylu açıklamasında şunları söyledi:

        "Ebru beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar."

            Gündeş'in, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

            Hatta iş insanı Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekanın en ön masasından her hafta yer yaparak aşkını izlemeye gittiği konuşulmuştu.
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            Haberler Magazin Ebru Gündeş evleniyor mu, evlendi mi? Bakın evlilik teklifine ne yanıt verdi! Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
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