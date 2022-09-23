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    • Magazin
    • 23.09.2022 16:09
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    • 23.09.2022 16:09
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    Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? 23 EYLÜL KANAL D Yayın Akışı!

    Gündemde dizi severler tarafından yoğun bir şekilde Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 17.sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Cuma akşamlarının severek izlenen dizisi ile ilgili araştırmalar Eylül ayının sonlarına gelinmesiyle ve dizilerin yeni sezonlarına başlamasıyla birlikte hız kazandı. Peki Arka Sokaklar 17. sezon hangi tarihte yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok?

    Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 17. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi uzun yıllardır yayınlanıyor ve yeni sezonu için geri sayım başladı.

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar, heyecan dolu vakalarının yanı sıra sıcak aile samimiyetini veren Rıza Baba ve ekibiyle 16 sezondur Türk halkının evine misafir oldu. Cuma akşamlarına damga vuran Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise şu ünlerde yoğun şekilde araştırılıyor…

    ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

    Yapımcı Türker İnanoğlu imzasıyla Cuma akşamları Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam Kanal D yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20.00'de Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin yeni dizisi O Kız'ın ilk bölümü yeniden yayınlanacak.

    ARKA SOKAKLAR'IN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Soylu), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Ozan Çobanoğlu (Hakan Çınar), Oya Okar (Selin Demirci) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar'ın 17. Sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

        YENİ SEZONDA MESUT BAŞKOMİSER OLMAYACAK

        Arka Sokaklar'ın başladığı ilk bölümden bu yana dizide yer alan ve Mesut karakteri ile izleyenlerin kalbinde yer edinen Şevket Çoruh diziden ayrıldığını sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Oyuncu Şevket Çoruh paylaşımında "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım.

        Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.

        Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü benim hayatım… Şevket Çoruh" ifadelerini kullandı.

        23 EYLÜL 2022 KANAL D TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 O Kız

        22:45 Yargı

        01:45 O Kız

        03:45 Gelinim Mutfakta

        05:45 Yabancı Damat
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? 23 EYLÜL KANAL D Yayın Akışı!
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