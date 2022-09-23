Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? 23 EYLÜL KANAL D Yayın Akışı!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Yapımcı Türker İnanoğlu imzasıyla Cuma akşamları Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam Kanal D yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20.00'de Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin yeni dizisi O Kız'ın ilk bölümü yeniden yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Soylu), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Ozan Çobanoğlu (Hakan Çınar), Oya Okar (Selin Demirci) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar'ın 17. Sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih bilgisi paylaşılmadı.