Zeynettin Maraş öldü mü, neden öldü? Zeynettin Maraş kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? İşte şarkıları, eserleri...

Son dakika haberi... Zeynettin Maraş'tan kötü haber geldi! Gizli Aşk Bu, İnleyen Nağmeler gibi çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan Maraş vefat etti. 95 yaşında hayatını kaybeden bestecinin vefat haberini TSM solistlerinden Canan Karadeniz kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. İşte çokça araştırılan Zeynettin Maraş öldü mü, neden öldü? Zeynettin Maraş kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Şarkıları ve eserleri neler? sorularının yanıtları...
ZEYNETTİN MARAŞ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Canan Karadeniz sosyal medya hesabından "Çok değerli duayen bestekârımız Zeynettin Maraş hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, ışıklarda uyusun" paylaşımı ile Zeynettin Maraş'ın ölüm haberini duyurdu.
ZEYNETTİN MARAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Bestekâr Zeynettin Maraş, İstanbul Suadiye'de 1927 yılında dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Dönemin en büyük hocaları Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı ve 1953 yılında mezun oldu.