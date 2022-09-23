Zeynettin Maraş öldü mü, neden öldü? Zeynettin Maraş kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? İşte şarkıları, eserleri...

Son dakika haberi... Zeynettin Maraş'tan kötü haber geldi! Gizli Aşk Bu, İnleyen Nağmeler gibi çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan Maraş vefat etti. 95 yaşında hayatını kaybeden bestecinin vefat haberini TSM solistlerinden Canan Karadeniz kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. İşte çokça araştırılan Zeynettin Maraş öldü mü, neden öldü? Zeynettin Maraş kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Şarkıları ve eserleri neler? sorularının yanıtları...