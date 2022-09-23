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    • Magazin
    • 23.09.2022 19:06
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    • 23.09.2022 19:07
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    Zeynettin Maraş öldü mü, neden öldü? Zeynettin Maraş kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? İşte şarkıları, eserleri...

    Son dakika Usta bestekâr Zeynettin Maraş hayatını kaybetti. Sevenleri sıklıkla internet arama motorlarında 'öldü mü, yaşıyor mu?' şeklinde aramalar yapmaya başladı. Maraş'ın eşi Yıldız Maraş da 2015 yılında hayatını kaybetmişti. Peki Zeynettin Maraş öldü mü, neden öldü? Zeynettin Maraş kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? İşte hakkında son gelişmeler ve şarkıları, eserleri...

    Zeynettin Maraş öldü mü, neden öldü?

    Son dakika haberi... Zeynettin Maraş'tan kötü haber geldi! Gizli Aşk Bu, İnleyen Nağmeler gibi çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan Maraş vefat etti. 95 yaşında hayatını kaybeden bestecinin vefat haberini TSM solistlerinden Canan Karadeniz kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. İşte çokça araştırılan Zeynettin Maraş öldü mü, neden öldü? Zeynettin Maraş kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Şarkıları ve eserleri neler? sorularının yanıtları...

    ZEYNETTİN MARAŞ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Canan Karadeniz sosyal medya hesabından "Çok değerli duayen bestekârımız Zeynettin Maraş hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, ışıklarda uyusun" paylaşımı ile Zeynettin Maraş'ın ölüm haberini duyurdu.

    ZEYNETTİN MARAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Bestekâr Zeynettin Maraş, İstanbul Suadiye'de 1927 yılında dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Dönemin en büyük hocaları Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı ve 1953 yılında mezun oldu.

        Sözleri Necla Tarzi'ye ait olan "Gözyaşlarımı Derdime Derman Ettiğim Akşam" isimli ilk bestesini 1949 yılında, Ankara Radyosu'nda o yılların ses sanatçısı Muzaffer İlkar okudu. 1966 yılında yaptığı 26. bestesi "İnleyen Nağmeler", büyük bir çıkış yaptı. "Gizli Aşk Bu", "Hasretim Sana" isimli besteleri ile bilinmektedir.
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        Haberler Magazin Zeynettin Maraş öldü mü, neden öldü? Zeynettin Maraş kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? İşte şarkıları, eserleri...
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