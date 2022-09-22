İNSTAGRAM çöktü mü, ne zaman düzelir? Son dakika İnstagram sürekli olarak duruyor ne demek? İnstagram beni atıyor!

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

22 Eylül 2022 saat 19: 55 itibatiyle İnstagram uygulamasında sorun yaşanıyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.

Sosyal medya devine son zamanlarda yeni özellikler eklendi. Instagram yeni prodüsürler belirliyor. Çıplak ve müstehcen görüntülere karşı harekete geçilmişti. Bugün akşam saatlerinde uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar profile girmeye çalışırken otomatik uygulamadan geri atılıyor. Sosyal medyada bu sorunun sunucu kaynaklı olduğu belirtiliyor. En çok da android telefonlarda bu sorunun yaşandığı söyleniyor. Fakat Instagram tacizlere karşı yeni bir strateji geliştiriyor ve teknik olarak çalışmalar devam edince kesintinin kaynağının bu çalışmalar olabileceği de ileri sürülüyor.