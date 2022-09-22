İNSTAGRAM çöktü mü, ne zaman düzelir? Son dakika İnstagram sürekli olarak duruyor ne demek? İnstagram beni atıyor!

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya uygulaması İnstagram'da sorun yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar internete aram motorlarında, ''İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 22 Eylül İnstagram mı çöktü, neden? İnstagram ne zaman düzelir? İnstagram neden atıyor, neden sürekli olarak duruyor? soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
22 Eylül 2022 saat 19: 55 itibatiyle İnstagram uygulamasında sorun yaşanıyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.
Sosyal medya devine son zamanlarda yeni özellikler eklendi. Instagram yeni prodüsürler belirliyor. Çıplak ve müstehcen görüntülere karşı harekete geçilmişti. Bugün akşam saatlerinde uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar profile girmeye çalışırken otomatik uygulamadan geri atılıyor. Sosyal medyada bu sorunun sunucu kaynaklı olduğu belirtiliyor. En çok da android telefonlarda bu sorunun yaşandığı söyleniyor. Fakat Instagram tacizlere karşı yeni bir strateji geliştiriyor ve teknik olarak çalışmalar devam edince kesintinin kaynağının bu çalışmalar olabileceği de ileri sürülüyor.
Instagram, çıplaklığın ve zorbalığın önüne geçecek yeni bir filtre üzerinde çalışıyordu. Popüler sosyal medya ağı DM yani direkt mesajlar üzerinden gönderilen çıplak ve müstehcen fotoğraflara otomatik olarak sansür uygulayacak.
Sosyal medyada son yıllarda artan zorbalık ve taciz için yeni önlemler alan Instagram özellikle kadın kullanıcıların maruz kaldığı bu duruma el atıyor. İçeriği bilinmeyen ve tanınmayan kişiler tarafından gönderilen mesajlardaki yaşanacak tatsız deneyimi sone erdirecek bu filtre kullanıcıları sevindirdi.