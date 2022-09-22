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    • Magazin
    • 22.09.2022 16:50
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    • 22.09.2022 16:50
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    Aldatmak dizisinin Oylum'u kimdir, kim oynuyor? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    ATV ekranları bu sezon gümbür gümbür başladı. Başrollerinde Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin oyuncuları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Aldatmak dizisinin Oylum'u kimdir, kim oynuyor? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aldatmak dizisinin Oylum’u kimdir, kim oynuyor?

    ATV'nin yeni dizisi Aldatmak bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Aldatmak dizisinin Oylum'u kimdir, kim oynuyor? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Feyza Sevil Güngör Kimdir?

    Ankara doğumlu Feyza Sevil Güngör, 30 Mayıs 1997 yılında dünyaya geldi. Güzel oyuncu, lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Dialog Anlatım İletişim'de profesyonel oyunculuk eğitimi alan Güngör, aynı zamanda dublaj eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise Savaşçı isimli dizi ile yaşamıştır.

    Feyza Sevil Güngör'ün Burcu, Boyu ve Kilosu

    İkizler burcu olan Feyza Sevil Güngör, 1.78 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındadır.

    ALDATMAK 1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Karşımızda kim var farkında mısın sen? 1. Aile Mahkeme Hakimesi Güzide Yenersoy!"

    Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir. Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır. Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.

    Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.Çok sevdiği ve hayatını adadığı ailesinin her bir ferdi Güzide'ye yalan söylemektedir. Güzide, Oylum'un ne pahasına olursa olsun hayallerinin peşinden gitme kararından, iş hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ozan'ın kolay yoldan köşeyi dönme planlarından ve en önemlisi, otuz yıllık kocası Tarık'ın beş yıldır ikinci bir ailesi olduğundan habersizdir.

    Bir tesadüf eseri eşi Tarık'la ilgili gerçekler ortaya çıktığında Güzide'nin hayatı başına yıkılır. Şimdi Güzide, doğru bildiği yalanlarla yüzleşmeli ve yıllardır ödün vermediği benliğini koruyarak bu zorlu mücadeleden zaferle çıkmalıdır.

        ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

        Vahide Perçin'in Güzide Yenersoy karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağı dizi, konusuyla rakiplerini geride bırakıyor.

        Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.

        ALDATMAK OYUNCULARI KİM? İŞTE ALDATMAK KADROSU...

        Çarpıcı hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanan yeni dizi Aldatmak, oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren Aldatmak'ta, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

        ALDATMAK NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Aldatmak dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Aldatmak dizisinde renkli görüntüler oluştu.
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        Haberler Magazin Aldatmak dizisinin Oylum'u kimdir, kim oynuyor? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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