Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin dizisi Aldatmak'ın konusu ne? Aldatmak oyuncuları ve karakterleri!

Aldatmak dizisi bir süredir merakla bekleniyordu. Ve beklenen gün geldi! Çukur, Bir Zamanlar Çukurova ve Sadakatsiz'in sevilen oyuncularının yer aldığı Aldatmak dizisi 1. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Başarılı oyuncu Vahide Perçin bu dizide Güzide Yenersoy karakterine hayat verecek. Peki Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin dizisi Aldatmak'ın konusu ne? İşte Aldatmak oyuncuları ve karakterleri!