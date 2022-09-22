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    • Magazin
    • 22.09.2022 15:53
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    • 22.09.2022 15:53
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    Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin dizisi Aldatmak'ın konusu ne? Aldatmak oyuncuları ve karakterleri!

    ATV'nin yeni dizisi Aldatmak bu akşam 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Yusuf Çim'in yer aldığı dizi ilk bölümüyle 22 Eylül Perşembe saat 20:00'da izleyicinin beğenisine sunulacak. Dizinin tanıtım fragmanları heyecanı arşa çıkardı. Peki Aldatmak dizisi konusu ne? Aldatmak oyuncuları kimler ve karakterleri ne? Aldatmak uyarlama mı? İşte diziye dair bilgiler...

    Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor?

    Aldatmak dizisi bir süredir merakla bekleniyordu. Ve beklenen gün geldi! Çukur, Bir Zamanlar Çukurova ve Sadakatsiz'in sevilen oyuncularının yer aldığı Aldatmak dizisi 1. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Başarılı oyuncu Vahide Perçin bu dizide Güzide Yenersoy karakterine hayat verecek. Peki Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin dizisi Aldatmak'ın konusu ne? İşte Aldatmak oyuncuları ve karakterleri!

    ALDATMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    ATV'nin yeni dizisi Aldatmak 22 Eylül 2022 Perşembe saat 20:00'da 1. bölümüyle yayınlanacak.

    ATV'NİN DİZİSİ ALDATMAK'IN KONUSU NE?

    Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir.

    Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

    ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

    Vahide Perçin- Güzide Yenersoy

    Ercan Kesal- Ali Sezai Okuyan

    Mustafa Uğurlu- Tarık Yenersoy

    Yusuf Çim- Ozan Yenersoy

        Cem Bender- Oltan Kaşifoğlu

        Caner Şahin- Tolga Kaşifoğlu

        Feyza Sevil Güngör- Oylum Yenersoy

        Asena Girişken- Yeşim Denizeren

        Cem Sürgit- Ümit Özgüder

        Meltem Baytok- Nazan Tokluca
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