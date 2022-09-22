Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin dizisi Aldatmak'ın konusu ne? Aldatmak oyuncuları ve karakterleri!

Aldatmak dizisi bir süredir merakla bekleniyordu. Ve beklenen gün geldi! Çukur, Bir Zamanlar Çukurova ve Sadakatsiz'in sevilen oyuncularının yer aldığı Aldatmak dizisi 1. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Başarılı oyuncu Vahide Perçin bu dizide Güzide Yenersoy karakterine hayat verecek. Peki Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin dizisi Aldatmak'ın konusu ne? İşte Aldatmak oyuncuları ve karakterleri!
ALDATMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ATV'nin yeni dizisi Aldatmak 22 Eylül 2022 Perşembe saat 20:00'da 1. bölümüyle yayınlanacak.
ATV'NİN DİZİSİ ALDATMAK'IN KONUSU NE?
Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir.
Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!
Vahide Perçin- Güzide Yenersoy
Ercan Kesal- Ali Sezai Okuyan
Mustafa Uğurlu- Tarık Yenersoy
Yusuf Çim- Ozan Yenersoy