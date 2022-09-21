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    • Magazin
    • 21.09.2022 19:52
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    • 21.09.2022 19:55
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    Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon bugün neden yok? 21 Eylül 2022 ATV yayın akışı

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle merakla bekleniyor. Dizinin takipleri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon bugün neden yok? İşte yeni bölüm başlangıç tarihi ve 21 Eylül ATV yayın akışı

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı. İzleyiciler dizinin yeni sezon tarihini öğrenmek istiyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon bugün neden yok? İşte 21 Eylül 2022 ATV yayın akışı ve diğer detaylar...

    21 EYLÜL 2022 ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    18:40 atv Ana Haber

    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    23:15 Bir Küçük Gün Işığı

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Kuruluş Osman ATV'nin bugünkü yayın akışında bulunmuyor. Bu akşam ATV ekranlarında Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak.

        KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Gelen bilgiler arasından Kuruluş Osman'ın Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi beklenmekte. Dizinin fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an haberimizden ulaşabilirsiniz.
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon bugün neden yok? 21 Eylül 2022 ATV yayın akışı
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