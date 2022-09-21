Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon bugün neden yok? 21 Eylül 2022 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı. İzleyiciler dizinin yeni sezon tarihini öğrenmek istiyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon bugün neden yok? İşte 21 Eylül 2022 ATV yayın akışı ve diğer detaylar...
21 EYLÜL 2022 ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
23:15 Bir Küçük Gün Işığı
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Kuruluş Osman ATV'nin bugünkü yayın akışında bulunmuyor. Bu akşam ATV ekranlarında Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak.