Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi... Miss Turkey 2022 kim birinci oldu?

Miss Turkey 2022'in kazananı belli oldu. Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olarak da bilinen Miss Turkey'de bu yıl ilk etapta finalistler arasından oylama ile yarı finale kalan 10 yarışmacı seçildi. Ardından podyumdaki mülakatla kazanan belli oldu. Peki Miss Turkey 2022 kim birinci oldu? Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Miss Turkey birincisine ne ödül veriliyor? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi ne?