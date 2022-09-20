Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi... Miss Turkey 2022 kim birinci oldu?

Miss Turkey 2022'in kazananı belli oldu. Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olarak da bilinen Miss Turkey'de bu yıl ilk etapta finalistler arasından oylama ile yarı finale kalan 10 yarışmacı seçildi. Ardından podyumdaki mülakatla kazanan belli oldu. Peki Miss Turkey 2022 kim birinci oldu? Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Miss Turkey birincisine ne ödül veriliyor? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi ne?
MİSS TURKEY KAZANINCA NE OLUYOR?
Miss Turkey kazananı ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkını elde ediyor. Ayrıca 2022 Türkiye güzellik kraliçesi ünvanını alıyor.
MİSS TURKEY 2022 KİM BİRİNCİ OLDU?
2022 Miss Turkey yarışmacının kazananı Nursena Say oldu.
İlk 10'a kalanlar ise şöyle;
15 Zeynep Elif Özal
6 İrem Su Karahramantürk
2 Gizem Koşar
5 Aleyna Şirin
17 Ece Aydemir
8 Selin ErberK Gurdikyan
1 Hande Deniz Ulu
19 Nursena Say
4 Esil Kaya
18 Berfin Ant