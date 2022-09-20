Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı iddia edildi. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüp taburcu olduğukonuşulan sanatçının sağlık durumu merak ediliyor. Peki ATHENA HAKAN KANSER Mİ? Hakan Özoğuz hasta mı, hastalığı ne? Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl? Eşi ve çocukları...
ATHENA HAKAN KANSER Mİ, HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz iddiaya göre lenfoma kanserine yakalandı. 45 yaşındaki gitaris, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüp taburcu oldu.
Öte yandan geçtiğimiz Ağustos ayında Tedavi nedeniyle tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını belirtmişti.
Özoğuz, Twitter'dan "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" açıklamasında bulunmuştu.
Ancak hastalığı ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor.
HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?
Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. Özoğuz, Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz hayatını kaybetti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.
15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler.