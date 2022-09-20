32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001'de tüm Türkiye "On İki Dev Adam" ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

EŞİ VE ÇOCUKLARI...

Hakan Özoğuz 2015 yılında Selin Cinnamon ile nikah masasına oturmuştu. İlk kez anne-babalık heyecanı yaşayan mutlu çiftin oğlu Berlin'de dünyaya geldi.