Tarkan'ın 9 Eylül'deki konser için CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 8 milyon lira aldığı ortaya çıktı!

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında sahneye çıkıp milli değerler üzerinden edebiyat parçalayan Tarkan'ın aldığı ücret deşifre oldu. Sanat dünyasında herkesin yakından tanıdığı bir menajer, Tarkan'ın kaşe ücretinin 450 bin dolar olduğunu, sanatçının o gece için de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aynı tarifeyi uyguladığını iddia etti.
YÜCE GÖNÜLLÜ (!) TARKAN 450 BİN DOLAR ALMIŞ!"
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın belediyeden aldığı ücret konuşuluyor kapalı kapılar ardında. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, "Yüce gönüllü (!) Tarkan 450 bin dolar almış!" başlıklı yazısında, "İlk önce ücret alınmayacak denildi, ardından Tunç Soyer'in "Kaşe alıp bağış yapacak" demesi mide bulandırdı." ifadelerini kullandı.
İşte Karahan'ın bugünkü yazısı;
Akabinde hemen derneklere bağışların yapılacağı söylenerek Tarkan'ın imajı toparlanmaya çalışıldı. Şimdi sıkı durun; "Tek kuruş istemiyor" denilen, ardından ufak bir kaşe ücreti aldığı belirtilen yüce gönüllü (!) ve erdemli (!) Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 450 bin dolar (dünkü kur itibariyle 8 milyon lira) aldığı sektör içinde konuşuluyor.
Müzik sektörünün ünlü bir menajeri Tarkan'ın kaşe ücreti olarak bu parayı aldığını iddia etti. Ee tabi Mega star'a mega ücret olacaktı ne sandınız...
Zaten geçtiğimiz ay bir dijital platformun tanıtım gecesinde de sahne alan Tarkan, aşağı yukarı yine bu rakamlarda bir ücret almıştı.