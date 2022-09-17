Tarkan'ın 9 Eylül'deki konser için CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 8 milyon lira aldığı ortaya çıktı!





Gönül isterdi ki Tarkan şehit torunu olarak böyle önemli bir etkinlik için para almayıp o parayı İzmir'e ithaf etsin ama nafile. Şimdi kulaklarımda Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısı çınlıyor ama Cukka olarak: Çaresi yok yanacağız biz de / Birilerine kanacağız biz de / Vuracağız dibe dibe önce/ Elbette havalanacağız biz de /Cukka Cukka Cukka / Bağıra çağıra bas bas / Sabaha kadar dans.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN