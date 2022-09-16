ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru:Londra merkezli bir film şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?

A: Titanik

B: Baba

C: Esaretin Bedeli

D: Schindler'in Listesi

Cevap: B