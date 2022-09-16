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    • Magazin
    • 16.09.2022 23:39
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    • 16.09.2022 23:52
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    Londra merkezli bir film şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 16 Eylül Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Londra merkezli bir film şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Londra merkezli bir film şirketinin 2011’de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru:Londra merkezli bir film şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?

    A: Titanik
    B: Baba
    C: Esaretin Bedeli
    D: Schindler'in Listesi

    Cevap: B

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    Haberler Magazin Londra merkezli bir film şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?
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