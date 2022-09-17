8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında ipler gerildi! O sözleri affetmedi

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla, 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından cezalandırılması istendi.