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    • Magazin
    • 17.09.2022 19:27
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    • 17.09.2022 19:27
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    8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında ipler gerildi! O sözleri affetmedi

    'Karpuz' isimli şarkısı ile adını duyuran Ece Ronay, klibinde oynayan Şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşa etmişti. Erbil hakkında, klibinde de oynadığı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay Bilir'i (23) tehdit ettiği iddiasıyla, üç ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ece Ronay, davalık olduğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yeniden karşı karşıya geldi. Erbil, TikTok'ta canlı yayın açıp hayranlarından hediye istemesi üzerine kendisine Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" diyen Ronay’ı affetmedi ve mahkemenin yolunu tuttu. İşte detaylar...

    Yine davalık oldular!

    TikTok'ta canlı yayın açarak kendisini izleyenlerden hediye talebinde bulunan Mehmet Ali Erbil için taciz iddialarında bulunan Ece Ronay'dan sert açıklama gelmişti.

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" paylaşımında bulunmuştu.

    YENİDEN DAVALIK OLDULAR
    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın paylaşımının ardından karşı karşıya geldi. İkili yeniden davalık oldu.

        SUÇ DUYURUSU!
        Ronay'ın kendisine 'dilenci' dediğini öne süren Erbil, saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        NE OLMUŞTU?
        Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla, 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından cezalandırılması istendi.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Ece Ronay Bilir'in Instagram hesabı üzerinden 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı.

            Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Bilir'in, bir süre sonra Mehmet Ali Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiği belirtildi. Erbil'in de herhangi bir maddi karşılık olmadan kabul ettiği ifade edildi.

            Tarafların 1 Ekim 2021 tarihinde klip çektikleri bildirilen iddianamede, üç gün sonra Mehmet Ali Erbil'in telefonundan Bilir'e mesaj atıldığı kaydedildi. Karşılıklı mesajlaşmanın ardından Ece Ronay Bilir, "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" iddiasıyla şikayetçi oldu.

            "MESAJLARI ASİSTANIM ATTI"
            İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, mesajları kendisinin göndermediğini, asistanı Nuray K.'nin attığını iddia ettiği belirtildi.

                Nuray K. ise ifadesinde Ece Ronay Bilir'in Erbil'e hakaret etmesi üzerine telefonu alarak kendisinin mesaj yazmaya başladığını söyledi. İddianamede Erbil'in mesajlarının Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek bir biçimde hakaret olduğu belirtildi. Erbil'in diğer mesajının ise tehdit suçunu oluşturduğu ifade edildi.

                8 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
                İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Anadolu Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erbil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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                Haberler Magazin 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında ipler gerildi! O sözleri affetmedi
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