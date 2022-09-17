8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında ipler gerildi! O sözleri affetmedi

TikTok'ta canlı yayın açarak kendisini izleyenlerden hediye talebinde bulunan Mehmet Ali Erbil için taciz iddialarında bulunan Ece Ronay'dan sert açıklama gelmişti.
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" paylaşımında bulunmuştu.
YENİDEN DAVALIK OLDULAR
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın paylaşımının ardından karşı karşıya geldi. İkili yeniden davalık oldu.