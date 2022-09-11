Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni sezon 35. bölüm fragmanı! Yargı yeni bölüm ne zaman? 11 Eylül 2022 Kanal D yayın akışı!

Yargı yeni sezon 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezon ne zaman soruları izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi sezon finaliyle damga vurmuştu. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürüp öldürmediği merak ediliyor. Son bölümde Ceylin gözaltına alınmıştı. Ilgaz'ın ise ortalarda gözükmemesi heyecan yarattı. Peki Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm ne zaman? 11 Eylül 2022 Kanal D yayın akışı ve Yargı yeni sezon 35. bölüm fragmanı haberimizde!
YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Yargı dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezon 35. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
11 EYLÜL 2022 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR
09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM
13:00 Seversin TEKRAR
16:15 Elimiz Mahkum
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI
20:00 Yargı TEKRAR
23:45 Yüce Thor
YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Yargı yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ceylin ve Ilgaz'ın sırlar ve suçlar içinde tutunmaya çalışan aşkını anlatan dizinin yeni sezon çekimleri başladı.
Yargı 2. Sezon 18 Eylül 2022 Pazar günü ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu sosyal medya hesaplarından diziyle ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.