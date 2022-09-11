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    • Magazin
    • 11.09.2022 16:18
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    • 11.09.2022 16:18
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    Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni sezon 35. bölüm fragmanı! Yargı yeni bölüm ne zaman? 11 Eylül 2022 Kanal D yayın akışı!

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı fenomen dizi 34. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte diziler yeni sezon bölümleriyle yayınlanmaya başladı. Peki Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı bu akşam var mı, yok mu? İşte 11 Eylül 2022 Kanal D yayın akışı ve Yargı yeni sezon 35. bölüm fragmanı!

    YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Yargı yeni sezon 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezon ne zaman soruları izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi sezon finaliyle damga vurmuştu. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürüp öldürmediği merak ediliyor. Son bölümde Ceylin gözaltına alınmıştı. Ilgaz'ın ise ortalarda gözükmemesi heyecan yarattı. Peki Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm ne zaman? 11 Eylül 2022 Kanal D yayın akışı ve Yargı yeni sezon 35. bölüm fragmanı haberimizde!

    YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Yargı dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezon 35. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

    11 EYLÜL 2022 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR
    09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM
    13:00 Seversin TEKRAR
    16:15 Elimiz Mahkum
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI
    20:00 Yargı TEKRAR
    23:45 Yüce Thor

    YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Yargı yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ceylin ve Ilgaz'ın sırlar ve suçlar içinde tutunmaya çalışan aşkını anlatan dizinin yeni sezon çekimleri başladı.

    Yargı 2. Sezon 18 Eylül 2022 Pazar günü ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu sosyal medya hesaplarından diziyle ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.
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    Haberler Magazin Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni sezon 35. bölüm fragmanı! Yargı yeni bölüm ne zaman? 11 Eylül 2022 Kanal D yayın akışı!
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