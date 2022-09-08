Billur Kalkavan’ın son sağlık durumunu sevgilisi Buğra Bahadırlı açıkladı! Akciğer kanseri ile mücadele ediyordu...

"LÜTFEN MORALLERİNİ BOZMASINLAR"

Billur Kalkavan da konu hakkında konuşarak şunları söyledi: "Lütfen morallerini bozmasınlar. Kanser eskiden algılandığı gibi bir hastalık değil. Her türlü kanserin tedavisi var bildiğin kadarıyla.