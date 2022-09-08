Billur Kalkavan’ın son sağlık durumunu sevgilisi Buğra Bahadırlı açıkladı! Akciğer kanseri ile mücadele ediyordu...

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'a koronavirüs tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Hamdi Alkan sosyal medyada "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle paylamıştı.
Tedavisi tüm hızıyla devam eden Kalkavan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ünlü ismin sevgilisi bir televizyon programının canlı yayın programına katılarak açıklamada bulundu.
Buğra Bahadırlı yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. 2 kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi.