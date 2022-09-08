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    • Magazin
    • 09.09.2022 00:00
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    • 09.09.2022 00:00
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    Billur Kalkavan’ın son sağlık durumunu sevgilisi Buğra Bahadırlı açıkladı! Akciğer kanseri ile mücadele ediyordu...

    Ünlü oyuncu Billur Kalkavan’a koronavirüs tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Oyuncunun sevgilisi Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan’ın son sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Bir televizyon programının canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Buğra Bahadırlı, "Tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz" yorumunda bulundu.

    Son sağlık durumunu sevgilisi açıkladı!

    Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'a koronavirüs tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Hamdi Alkan sosyal medyada "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle paylamıştı.

    Tedavisi tüm hızıyla devam eden Kalkavan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ünlü ismin sevgilisi bir televizyon programının canlı yayın programına katılarak açıklamada bulundu.

    Buğra Bahadırlı yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. 2 kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi.

        Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var.

        Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz"

        "LÜTFEN MORALLERİNİ BOZMASINLAR"
        Billur Kalkavan da konu hakkında konuşarak şunları söyledi: "Lütfen morallerini bozmasınlar. Kanser eskiden algılandığı gibi bir hastalık değil. Her türlü kanserin tedavisi var bildiğin kadarıyla.
            Kardeşlerim
            Haberler Magazin Billur Kalkavan’ın son sağlık durumunu sevgilisi Buğra Bahadırlı açıkladı! Akciğer kanseri ile mücadele ediyordu...
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