Son dakika Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşandı mı? Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Hadise ne zaman evlendi?

Hadise ve Mehmet Dinçerler ile ilgili ayrılık iddiaları sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Birkaç gün önce konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan Hadise hayranlarını şaşırttı. Öte yandan ünlü şarkıcının,eşinin hediyesi olan yüzüğü bir süredir takmaması dikkat çekerken; Dinçerler de önceki gün ilk kez alyanssız görüntülendi. Bu gelişemeler sonrası, "Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşandı mı?" soruları akıllara geldi. İşte merak edilen gelişmeler...



Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz ocak ayında evlilik teklifi alan ve 'evet' diyen Hadise, mutluluğunu takipçileriyle de paylaşmıştı.Tektaşını gösteren ünlü popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı. İş insanının Hadise'ye aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 3 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştı.