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    • 09.09.2022 09:22
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    • 09.09.2022 09:22
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    Son dakika Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşandı mı? Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Hadise ne zaman evlendi?

    Vatandaşlar sıklıkla, "Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı?" sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Yüzükler çıkınca bu iddialar daha da güçlenmeye başladı. İşte Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Sorusunun yanıtı...

    takvim.com.tr
    Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı?

    Hadise ve Mehmet Dinçerler ile ilgili ayrılık iddiaları sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Birkaç gün önce konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan Hadise hayranlarını şaşırttı. Öte yandan ünlü şarkıcının,eşinin hediyesi olan yüzüğü bir süredir takmaması dikkat çekerken; Dinçerler de önceki gün ilk kez alyanssız görüntülendi. Bu gelişemeler sonrası, "Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşandı mı?" soruları akıllara geldi. İşte merak edilen gelişmeler...


    Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz ocak ayında evlilik teklifi alan ve 'evet' diyen Hadise, mutluluğunu takipçileriyle de paylaşmıştı.Tektaşını gösteren ünlü popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı. İş insanının Hadise'ye aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 3 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştı.

    AİLE ARASINDA NİKAH

    Hürriyet'in haberine göre, 15 Mart tarihinde evlilik yolunda işk adımı atan Hadise Açıkgöz ve Mehmet Dinçerler, her şeyi Türk geleneklerine göre yapmıştı. Ünlü çift, nisan ayının sonunda da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda yapılan nikâha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasaklamıştı.

    "EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR"

    Nikah sonrası ilk kez Kıbrıs'ta konser veren Hadise, sahnede evlendiğini açıklamıştı. 'Prenses' şarkısını söyleyen güzel popçu, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için" ifadelerini kullanmıştı.

        HADİSE İLE EŞİNİN ARASINDA NELER OLUYOR?

        Birlikteliklerinin ilk döneminde sık sık kameralara poz veren ve sosyal medya fotoğraf paylaşan çift bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

        SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        İlk olarak Hadise'nin eşi Dinçerler'in 23 Ağustos'taki doğum gününe dair bir paylaşım yapmaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Ayrıca ünlü ismin, birkaç gün önceki konserinde duygusal anlar yaşaması ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulması herkesi şaşırtmıştı.

        Evlendikten sonra 3 milyon TL'lik tektaşını her konserinde takan ve parmağından çıkarmayan Hadise'nin son iki konserinde yüzüğünü takmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.

        DİNÇERLER DE YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

        Bir süredir eşinin konserine gitmeyen Mehmet Dinçerler, önceki gün yeni mekânın açılışında ünlü isimleri ağırladı. Bu özel günde Hadise Açıkgöz, eşini yalnız bıraktı. Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere yansıdı.

        Öte yandan Dinçerler'in doğum gününde (23 Ağustos) yayınladığı karelerde alyansının parmağında olması gözden kaçmadı.
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        Haberler Magazin Son dakika Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşandı mı? Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Hadise ne zaman evlendi?
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