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    • 08.09.2022 00:11
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    SON DAKİKA: Tarkan konseri öncesi korkutan olay! Sahne bir anda çöktü!

    Son dakika... Tarkan’ın 9 Eylül’de İzmir’de vereceği konser için hazırlıklar sürerken korkunç bir olay yaşandı. Prodüksüyon ekibi tarafından kurulan sahne bir anda çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. İşte detaylar...

    DHA
    Tarkan konseri öncesi korkutan olay!

    İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı.

    Tarkan konseri öncesi dev sahne çöktü | VİDEO

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı.

    Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.

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    Haberler Magazin SON DAKİKA: Tarkan konseri öncesi korkutan olay! Sahne bir anda çöktü!
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