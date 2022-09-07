SON DAKİKA: Tarkan konseri öncesi korkutan olay! Sahne bir anda çöktü!

İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı.

Tarkan konseri öncesi dev sahne çöktü | VİDEO

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.