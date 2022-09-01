Müge Anlı reyting rekoruyla bomba gibi geri döndü! Anne ve babanın evlat mücadelesi ekran başına kilitledi Ayşe Bağcı ailesine kavuştu

Bunun üzerine Ayşe Bağcı ve Mücahit'e ulaşan Müge Anlı olayı taraflardan dinledi. Samsun'a yolculuk esnasında yıldırım aşkı yaşadıklarını iddia eden ikiliden Mücahit şu sözleri söyledi; "Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evli ve bir tane çocuğum olduğunu söyledim, Ayşe de bu durumu kabul etti."