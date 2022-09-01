Müge Anlı reyting rekoruyla bomba gibi geri döndü! Anne ve babanın evlat mücadelesi ekran başına kilitledi Ayşe Bağcı ailesine kavuştu

Dün yayınlanan (31 Ağustos) Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı Tüm Kişiler' de %3,57 izlenme oranı ve %28,99 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %3,97 izlenme oranı ve %33,40 izlenme payı 20+ABC1'de %3,85 izlenme oranı ve %33,89 izlenme payı'yla sabah kuşağının en çok izlenen programı oldu.
BİR ANNE BABANIN EVLAT MÜCADELESİ
24 yaşında üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Ayşe Bağcı, Konya'nın Çumra ilçesinde ailesiyle beraber yaşıyordu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde İlahiyat Bölümü okuyan Ayşe Bağcı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesinin onu araması ile yayına onlarca ihbar telefonu gelmeye başladı.
Ayşe Bağcı'nın Samsun'a otobüs ile giderken Mücahit isimli kişinin onu kaçırdığı iddiası ile Ayşe Bağcı'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Ailesi 18 gündür kızından haber alamadığını söylüyor. Yolculuk esnasında evli ve çocuğu olan Mücahit isimli kişi ile kaçtığı düşünülüyordu.