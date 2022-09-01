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    • Magazin
    • 01.09.2022 12:26
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    • 01.09.2022 12:31
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    Müge Anlı reyting rekoruyla bomba gibi geri döndü! Anne ve babanın evlat mücadelesi ekran başına kilitledi Ayşe Bağcı ailesine kavuştu

    Müge Anlı reyting rekoruyla bomba gibi geri döndü! Anne ve babanın evlat mücadelesi milyonları ekran başına kilitledi. 24 yaşında üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Ayşe Bağcı, Müge Anlı canlı yayında ailesine kavuştu. Evli ve çocuğu olan Mücahit isimli muavin hakkında Müge Anlı canlı yayınına ihbar yağdı.

    Müge Anlı reyting rekoruyla bomba gibi geri döndü!

    Dün yayınlanan (31 Ağustos) Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı Tüm Kişiler' de %3,57 izlenme oranı ve %28,99 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %3,97 izlenme oranı ve %33,40 izlenme payı 20+ABC1'de %3,85 izlenme oranı ve %33,89 izlenme payı'yla sabah kuşağının en çok izlenen programı oldu.

    BİR ANNE BABANIN EVLAT MÜCADELESİ

    24 yaşında üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Ayşe Bağcı, Konya'nın Çumra ilçesinde ailesiyle beraber yaşıyordu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde İlahiyat Bölümü okuyan Ayşe Bağcı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesinin onu araması ile yayına onlarca ihbar telefonu gelmeye başladı.

    Ayşe Bağcı'nın Samsun'a otobüs ile giderken Mücahit isimli kişinin onu kaçırdığı iddiası ile Ayşe Bağcı'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Ailesi 18 gündür kızından haber alamadığını söylüyor. Yolculuk esnasında evli ve çocuğu olan Mücahit isimli kişi ile kaçtığı düşünülüyordu.

        Bunun üzerine Ayşe Bağcı ve Mücahit'e ulaşan Müge Anlı olayı taraflardan dinledi. Samsun'a yolculuk esnasında yıldırım aşkı yaşadıklarını iddia eden ikiliden Mücahit şu sözleri söyledi; "Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evli ve bir tane çocuğum olduğunu söyledim, Ayşe de bu durumu kabul etti."

        Bu sözlerin üzerine Ayşe Bağcı'nın annesi Fatma Bağcı, ''Benim kızım üniversite son sınıf öğrencisi. Evliliğe sıcak bakmayan biriydi. Kızımı tehdit ediyor. Kızımın aklını çelip hayatını mahvetti'' sözlerini dile getirerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

        Anne ve baba evlat mücadelesini kazandı, Ayşe Bağcı ailesinin yanına döndü.

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        Haberler Magazin Müge Anlı reyting rekoruyla bomba gibi geri döndü! Anne ve babanın evlat mücadelesi ekran başına kilitledi Ayşe Bağcı ailesine kavuştu
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