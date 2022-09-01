Kanseri yenen şarkıcı Şimal: “Beynimin içine girseniz, benim yerimde olmak isterdiniz”

Kanseri yenen şarkıcı Şimal, Bi'Başka Youtube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu. Yakın zamanda 'Püsküllü Bela' adlı parçasını çıkartan Şimal aldığı tepkileri, "Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok daha samimi yorumlar geldi. Herkes kendini bulmuş, evrilmiş bir Şimal gördü. Güzel yorumlar alıyorum. En önemlisi şarkının yorumuydu. Çok beğenildi." sözleriyle anlattı.

Sahne kıyafetlerini nasıl seçtiğine de değinen şarkıcı "Ben çok dekolte sevmiyorum. İzleyiciden farkımız olması gerekiyor. Dekolteye ve kıyafete dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kendim aşırılıktan hoşlanmıyorum. Sesimin önüne bir şey geçmesini istemiyorum." dedi.

Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

Çok iyiyim, sağlığımız yerinde gerisi teferruat deyip hayata devam ediyoruz. Şarkıdan dolayı tatlı telaşlarımız başladı.

Yakın zamanda bir şarkı çıkarttın? Nasıl tepkiler aldın?

Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok daha samimi yorumlar geldi. Herkes kendini bulmuş, evrilmiş bir Şimal gördü. Güzel yorumlar alıyorum. En önemlisi şarkının yorumuydu. Çok beğenildi.