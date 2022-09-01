Kanseri yenen şarkıcı Şimal: “Beynimin içine girseniz, benim yerimde olmak isterdiniz”

Kanseri yenen şarkıcı Şimal, Bi'Başka Youtube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu. Yakın zamanda 'Püsküllü Bela' adlı parçasını çıkartan Şimal aldığı tepkileri, "Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok daha samimi yorumlar geldi. Herkes kendini bulmuş, evrilmiş bir Şimal gördü. Güzel yorumlar alıyorum. En önemlisi şarkının yorumuydu. Çok beğenildi." sözleriyle anlattı.
Sahne kıyafetlerini nasıl seçtiğine de değinen şarkıcı "Ben çok dekolte sevmiyorum. İzleyiciden farkımız olması gerekiyor. Dekolteye ve kıyafete dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kendim aşırılıktan hoşlanmıyorum. Sesimin önüne bir şey geçmesini istemiyorum." dedi.
Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?
Çok iyiyim, sağlığımız yerinde gerisi teferruat deyip hayata devam ediyoruz. Şarkıdan dolayı tatlı telaşlarımız başladı.
Yakın zamanda bir şarkı çıkarttın? Nasıl tepkiler aldın?
Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok daha samimi yorumlar geldi. Herkes kendini bulmuş, evrilmiş bir Şimal gördü. Güzel yorumlar alıyorum. En önemlisi şarkının yorumuydu. Çok beğenildi.
Şarkının bir hikayesi var mı?
Biz şarkıyı 1,5 yıl önce aldık. Daha hastalığımı öğrenmeden önce. Klibi çekildi, aranjesi yapıldı. Şarkının bir kısmında okuma değişikliği istedik. Daha sonra okumaya girdik. Mikrofon patladı. Başka bir gün okumaya girdik, genzim tıkandı. Artık okuyamayacağız deyip güldük. O gece rüyamda enteresan şeyler gördüm ve ertesi gün doktora gittim. Kanser olduğumu öğrendim. Meğer şarkıya engel olan hastalığımmış. Bu şarkı bu kadar zorladıysa güzel bir şey vardır deyip yine çıkarma kararı aldık. Klibi değiştirmek zorunda kaldık. Ama şimdi çıkmış olmasına çok mutluyum.
Şarkı söylemeye nasıl başladın?
Ben hiç şarkıcılıktan vazgeçmedim. İlkokulda öğretmenler sorar ya ne olmak istersin diye. Ben hep şarkıcı olmak istedim. Şu an da doktor olacağım diyenlerin hepsi ev kadını. Ben gerçekten şarkıcı oldum. Sene sonu gösterilerinde hep Şimal vardı. İyi ki de şarkının peşinde koştum.
Şarkılarında özellikle dikkat ettiğin bir durum var mı? Sana gelen her şarkıyı alır mısın?
Yok almam tabii ki. Şarkının insanın diksiyonuna yakışması gerekir. Bazı kelimeler insanların aksanına, diksiyonuna yakışmıyor. Ben buna çok dikkat ediyorum. Çok erkeksi veya çok kadınsı hikayeleri sevmiyorum. Biraz arada olanları çok seviyorum.
Müzik tarzını hiç değiştirmeyi düşündün mü?
Rap'e geçmem. Çünkü o başka bir performans. Benim dilim dönmez. Bir yerde saçmalayabilirim. Benim için inanılmaz yetenek. Hatta çocukluğumdan beri rap müzik dinlerim. Rap yapmam ama arabesk bir albüm düşünürüm. Zaten özümüz arabesk.