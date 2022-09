Gülşen ne kadar, kaç yıl ceza alacak? Son dakika şarkıcı Gülşen'in cezası belli oldu mu, hapse girecek mi? İşte iddianamesi...

"BANA İHTİYACI OLAN BİR ÇOCUĞUM VAR"

Gülşen'in hakimlik sorgusunda verdiği ifadede de emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyleyerek, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

'ÖZÜR' PAYLAŞIMI

Gülşen sosyal medya hesabından da 'Özür' paylaşımında bulundu. Gülşen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.