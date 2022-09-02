Şarkıcı Gülşen imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. 4 gün sonra cezası ev hapsine çevrilen şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Peki, Gülşen ne kadar, kaç yıl ceza alacak? Son dakika şarkıcı Gülşen'in cezası belli oldu mu, hapse girecek mi? İşte iddianamesi...
Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde tutuklanıp 4 gün sonra cezası ev hapsine çevrilen şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Şarkıcı Gülşen imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Gülşen'in avukatlarının bir üst mahkemeye tutukluluğun kaldırılması için başvurmuştu. Yapılan itiraz sonrası Gülşen, tahliye edildi.
KARARA İTİRAZ
Ancak kararla birlikte Gülşen'in ev hapsinde olmasına karar verildi. Gülşen'in avukatı Emek Emre bugün de ev hapsi kararına itiraz etti. Avukat Emre savcılığa verdiği dilekçede Gülşen hakkındaki ev hapsi adli kontrolünün de kaldırılmasını talep etti. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına yapılan itiraz reddedildi.
İDDİANAME HAZIR
Şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak.