Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 31.08.2022 22:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2022 22:20
    ABONE OL

    "%11 Türk çıktım" açıklaması ile gündem olmuştu! Dünyaca ünlü Halsey İstanbul'a geliyor

    Daha önce DNA testi sonucu %11 Türk olduğunun açıklayan, "baklava sevecek kadar Türk olduğunu" söyleyen ABD'li şarkıcı Halsey, 3 Eylül'de İstanbul'a geliyor. Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı mega kentteki ilk konserinde hit şarkılarını seslendirecek. Bilindiği üzere Halsey, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı Alev Aydın ile tanışmış; çiftin oğulları Ender Ridley dünyaya gelmişti.

    takvim.com.tr
    %11 Türk çıktım demişti! İstanbul’a geliyor...

    Müzik dünyasında Halsey adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Ashley Nicolette Frangipanei, dünya turnesi kapsamında 3 Eylül'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.



    HİT ŞARKILARINI SESLENDİRECEK
    Sosyal medya hesabında DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu ve "baklava sevecek kadar Türk olduğunu" açıklayan Halsey, URU ve Concerts East organizasyonuyla 3 Eylül'de düzenlenen İstanbul'daki ilk konserinde, hit şarkılarını seslendirecek.



    Son albümü "If I Can't Have Love, I Want Power"la dinleyicilerin beğenisini kazanan sanatçıdan önce KüçükÇiftlik Park'taki konserin açılışını Youtuber Abby Roberts yapacak.




        Halsey, sahnesinde farklı kültürlerden izler taşıyan bir performans sergiliyor.


        Fotoğrafta: Alev Aydın ve oğlu Ender Ridley

        Amerikalı şarkıcı Halsey, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı Alev Aydın ile tanışmış; çiftin oğulları Ender Ridley dünyaya gelmişti.



        Aydın sayesinde biraz Türkçe öğrendiğini söyleyen Halsey, "Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından Afrika-Amerika kökenliyim. Karışık bir kökene sahip olduğum için Amerika'da DNA testi yaptırdım, sonuç ilginçti. Testte yüzde 11 Türk çıktım" dedi ve ekledi: "Ev baklavasını da çok seviyorum."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’ndan TEKNOFEST’e riyakar ziyaret!
        Haberler Magazin "%11 Türk çıktım" açıklaması ile gündem olmuştu! Dünyaca ünlü Halsey İstanbul'a geliyor
            SON DAKİKA