"%11 Türk çıktım" açıklaması ile gündem olmuştu! Dünyaca ünlü Halsey İstanbul'a geliyor

Müzik dünyasında Halsey adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Ashley Nicolette Frangipanei, dünya turnesi kapsamında 3 Eylül'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
HİT ŞARKILARINI SESLENDİRECEK
Sosyal medya hesabında DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu ve "baklava sevecek kadar Türk olduğunu" açıklayan Halsey, URU ve Concerts East organizasyonuyla 3 Eylül'de düzenlenen İstanbul'daki ilk konserinde, hit şarkılarını seslendirecek.
Son albümü "If I Can't Have Love, I Want Power"la dinleyicilerin beğenisini kazanan sanatçıdan önce KüçükÇiftlik Park'taki konserin açılışını Youtuber Abby Roberts yapacak.