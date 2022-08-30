Gönül dağı 3. SEZON FRAGMANI İZLE! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül dağı 66. bölümde neler yaşanacak?

Gönül Dağı yeni sezon için heyecan dorukta. Dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunu merak edip araştırmaya başladı. 3. Sezon ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler!
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gönül Dağı 3. sezon 3 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Dizinin ilk tanıtım fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Başrol oyuncularından Gülsüm Ali'nin veda etmesiyle, diziye gelecek olan yeni oyuncu da heyecanla bekleniyor.
GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Gönül Dağı sezon finalinde Asuman ve Ramazan'ın düğününde beklenmedik olaylar yaşanmıştı.