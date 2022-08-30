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    • Magazin
    • 31.08.2022 08:59
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    • 31.08.2022 09:00
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    Gönül dağı 3. SEZON FRAGMANI İZLE! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül dağı 66. bölümde neler yaşanacak?

    Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu için geri sayım sona eriyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı ve izleyicide merak uyandırdı. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül dağı 66. bölümde neler yaşanacak? İşte merak edilenler ve 3. sezon fragmanı...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Gönül Dağı yeni sezon için heyecan dorukta. Dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunu merak edip araştırmaya başladı. 3. Sezon ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler!

    GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Gönül Dağı 3. sezon 3 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Dizinin ilk tanıtım fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Başrol oyuncularından Gülsüm Ali'nin veda etmesiyle, diziye gelecek olan yeni oyuncu da heyecanla bekleniyor.

    GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

    Gönül Dağı sezon finalinde Asuman ve Ramazan'ın düğününde beklenmedik olaylar yaşanmıştı.

        Meryem hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkmıştı. Gönül Dağı'nda kaza geçiren Dilek'in ölümü ve bebeğin kurtulması ise izleyicileri hüzüne boğdu.

        GÖNÜL DAĞI 3. SEZON FRAGMANI
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        Haberler Magazin Gönül dağı 3. SEZON FRAGMANI İZLE! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül dağı 66. bölümde neler yaşanacak?
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