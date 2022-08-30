Gönül dağı 3. SEZON FRAGMANI İZLE! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül dağı 66. bölümde neler yaşanacak?

Gönül Dağı yeni sezon için heyecan dorukta. Dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunu merak edip araştırmaya başladı. 3. Sezon ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler!