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    • Magazin
    • 31.08.2022 23:12
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    • 31.08.2022 23:15
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    Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Hangisi Türkiye’de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?

    A) Malatya kayısısı

    B) Adana kebabı

    C) Aydın inciri

    D) Antep baklavası

    Cevap: B şıkkı Adana kebabı

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    Haberler Magazin Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?
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