ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?

A) Malatya kayısısı

B) Adana kebabı

C) Aydın inciri

D) Antep baklavası

Cevap: B şıkkı Adana kebabı