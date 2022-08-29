Doya Doya Moda BİTTİ Mİ, bugün neden yok? Doya Doya Moda var mı, yayından kaldırıldı mı? Ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte yeni yayın saati...

Son dakika: TV 8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Programın sıkı takipçileri internet arama motorlarında 'Doya Doya Moda BİTTİ Mİ, bugün neden yok? Doya Doya Moda var mı, yayından kaldırıldı mı? Ne zaman, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte TV8 yayın akışına göre Doya Doya Moda yeni yayın saati...
DOYA DOYA MODA BİTTİ Mİ, BUGÜN NEDEN YOK?
Doya Doya Moda programının yayınlanma saati değişti. Bundan böyle hafta içi her gün saat 12.30'da yayınlanacak.
İşte 29 Ağustos 2022 TV8 yayın akışı;
06:30: Oynat Bakalım
07:15: 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30: MasterChef Türkiye
12:30: Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
15:00: Canım Annem / Yeni Bölüm
16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30: Doya Doya Moda
04:15: Canım Annem
05:00: 8X8
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez