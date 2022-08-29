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    • Magazin
    • 29.08.2022 16:38
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    • 29.08.2022 16:49
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    Doya Doya Moda BİTTİ Mİ, bugün neden yok? Doya Doya Moda var mı, yayından kaldırıldı mı? Ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte yeni yayın saati...

    Doya Doya Moda BİTTİ Mİ, bugün neden yok? Doya Doya Moda var mı, yayından kaldırıldı mı? Ne zaman, saat kaçta başlıyor? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan programın yayın saati değişti. İşte yeni yayın saati...

    Doya Doya Moda BİTTİ Mİ, bugün neden yok? Doya Doya Moda var mı, yayından kaldırıldı mı? Ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte yeni yayın saati...

    Son dakika: TV 8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Programın sıkı takipçileri internet arama motorlarında 'Doya Doya Moda BİTTİ Mİ, bugün neden yok? Doya Doya Moda var mı, yayından kaldırıldı mı? Ne zaman, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte TV8 yayın akışına göre Doya Doya Moda yeni yayın saati...

    DOYA DOYA MODA BİTTİ Mİ, BUGÜN NEDEN YOK?

    Doya Doya Moda programının yayınlanma saati değişti. Bundan böyle hafta içi her gün saat 12.30'da yayınlanacak.

    İşte 29 Ağustos 2022 TV8 yayın akışı;

    06:30: Oynat Bakalım
    07:15: 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
    08:30: MasterChef Türkiye
    12:30: Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
    15:00: Canım Annem / Yeni Bölüm
    16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
    00:15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    02:30: Doya Doya Moda
    04:15: Canım Annem
    05:00: 8X8

    DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?

    Serdar Uzuntaş

    Yasemin Yılmaz

    Gülşah Saraçoğlu

    Uğurkan Erez
        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Magazin Doya Doya Moda BİTTİ Mİ, bugün neden yok? Doya Doya Moda var mı, yayından kaldırıldı mı? Ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte yeni yayın saati...
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