Doya Doya Moda BİTTİ Mİ, bugün neden yok? Doya Doya Moda var mı, yayından kaldırıldı mı? Ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte yeni yayın saati...

Son dakika: TV 8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Programın sıkı takipçileri internet arama motorlarında 'Doya Doya Moda BİTTİ Mİ, bugün neden yok? Doya Doya Moda var mı, yayından kaldırıldı mı? Ne zaman, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte TV8 yayın akışına göre Doya Doya Moda yeni yayın saati...