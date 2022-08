Duy Beni'nin Ece'si Dilara Sümbül uğradığı ilk zorbalığı anlattı: "10-15 kişilik kız grubu sınıfa daldı"

Dilara Sümbül, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Duy Beni serüveninin hızlı bir şekilde başladığını da dile getirdi: Bu projede her şey çok hızlı gelişti. Başka bir setteyken gece 2'de ezberimi yapmaya başladım, 3'te Duy Beni için audition çekmeye başladım. 4'te yolladım. 2 gün sonra yönetmenle görüştüm. Ardından onay geldi ve kendimi provalarda buldum.

Nasılsın? Duy Beni macerası nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi?

İyiyim. Her şey çok yolunda. Güzel bir serüvendeyim.

Dizinin böyle sükse yaratmasının sebebi ne sence?

Aramızda çok güzel bir enerji oluşturduk. Gerçekten herkes işini yapmak için çok çabalıyor. Herkes çok çalışıyor. Herkes birbirine çok saygılı. Çok güzel bir senaryomuz, ekibimiz, yönetmenimiz var. Bu yüzden kendi aramızdaki enerji ekrana da yansıyor bence.

Duy Beni için sabah 4'te audition yolladım

Peki, projeye nasıl başladın? Ece'den biraz bahseder misin? Ne çekti seni?

Bu projede her şey çok hızlı gelişti. Başka bir setteyken gece 2'de ezberimi yapmaya başladım, 3'te Duy Beni için audition çekmeye başladım. 4'te yolladım. 2 gün sonra yönetmenle görüştüm. Ardından onay geldi ve kendimi provalarda buldum. "Gerçek mi bu?" diye düşündüm. Çok hızlı gelişti her şey. Bir rüyanın içinde gibiydim. Ece karakterine gelecek olursak, kendi içinde dramaları olan bir karakter. Ailesiyle ilgili problemleri var. Arkadaşlarına bağlı. Zorbalığı seven bir karakter ama herkesin bir arka bahçesi var. O arka bahçede yatan sebeplerden ötürü gerçek hayata çok fazla şey yansıyor. Ece'nin içindeki gizemi seviyorum diyebilirim.

Set ortamı nasıl? Genç bir ekipsiniz. Enerji yüksek olsa gerek. Neler yapıyorsunuz boş vakitlerinizde?

Ben sete arada ukulele götürüyorum. Çalıyoruz eğleniyoruz. Bol bol sohbet ediyoruz, sahnelerimize çalışıyoruz. Ama bir aradayken her zaman çokça eğleniyoruz.