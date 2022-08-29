Duy Beni'nin Ece'si Dilara Sümbül uğradığı ilk zorbalığı anlattı: "10-15 kişilik kız grubu sınıfa daldı"

Dilara Sümbül, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Duy Beni serüveninin hızlı bir şekilde başladığını da dile getirdi: Bu projede her şey çok hızlı gelişti. Başka bir setteyken gece 2'de ezberimi yapmaya başladım, 3'te Duy Beni için audition çekmeye başladım. 4'te yolladım. 2 gün sonra yönetmenle görüştüm. Ardından onay geldi ve kendimi provalarda buldum.
Nasılsın? Duy Beni macerası nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi?
İyiyim. Her şey çok yolunda. Güzel bir serüvendeyim.
Dizinin böyle sükse yaratmasının sebebi ne sence?
Aramızda çok güzel bir enerji oluşturduk. Gerçekten herkes işini yapmak için çok çabalıyor. Herkes çok çalışıyor. Herkes birbirine çok saygılı. Çok güzel bir senaryomuz, ekibimiz, yönetmenimiz var. Bu yüzden kendi aramızdaki enerji ekrana da yansıyor bence.
Duy Beni için sabah 4'te audition yolladım
Peki, projeye nasıl başladın? Ece'den biraz bahseder misin? Ne çekti seni?
Bu projede her şey çok hızlı gelişti. Başka bir setteyken gece 2'de ezberimi yapmaya başladım, 3'te Duy Beni için audition çekmeye başladım. 4'te yolladım. 2 gün sonra yönetmenle görüştüm. Ardından onay geldi ve kendimi provalarda buldum. "Gerçek mi bu?" diye düşündüm. Çok hızlı gelişti her şey. Bir rüyanın içinde gibiydim. Ece karakterine gelecek olursak, kendi içinde dramaları olan bir karakter. Ailesiyle ilgili problemleri var. Arkadaşlarına bağlı. Zorbalığı seven bir karakter ama herkesin bir arka bahçesi var. O arka bahçede yatan sebeplerden ötürü gerçek hayata çok fazla şey yansıyor. Ece'nin içindeki gizemi seviyorum diyebilirim.
Set ortamı nasıl? Genç bir ekipsiniz. Enerji yüksek olsa gerek. Neler yapıyorsunuz boş vakitlerinizde?
Ben sete arada ukulele götürüyorum. Çalıyoruz eğleniyoruz. Bol bol sohbet ediyoruz, sahnelerimize çalışıyoruz. Ama bir aradayken her zaman çokça eğleniyoruz.
10-15 kişilik kız grubu sınıfa daldı!
Senin lise hayatında ya da okul hayatında uğradığın en büyük zorbalık neydi?
Lise hayatım Gossip Girl dizisi gibiydi. Her gün başka bir olay oluyordu. İlk yaşadığım zorbalığı anlatayım. Okulun ilk günüydü. Bir çocuk beni beğenmiş. İlk derse girdim. Teneffüste 10-15 kişilik bir kız grubu sınıfa daldı. "Sen bir tuvalete gel" dediler. Gittik. Kızlar beni sıkıştırdı. "Bu çocuk senin sevgilin!" dediler. Ben de korksam da kuyruğumu indirmem. "Yok öyle bir şey" dedim. Okuldaki ilk 1 saatimde yaşadığım ilginç bir olaydı.
Bundan sonraki projelerinde muhakkak canlandırmak istediğin bir karakter tipi var mı kafanda?
Hastalığı olan birisini oynamayı çok isterim. Bir şizofreni, kalp rahatsızlığı olan birini mesela. Oradaki o empati çok güç bir şey. Ama bana çok şey katacağını düşünüyorum. Kendimi zorlaya zorlaya gidebileceğimi düşünüyorum.
Fatmagül'ü oynamak isterdim
Türk dizi tarihinde 'keşke ben oynasaydım' dediğin, hayranlık duyduğun karakter hangisi?
Fatmagül'ün Suçu Ne-Fatmagül. Anlatması da anlaması da çok zor. Ama challenge olarak deneyimlemek, o karakteri canlandırmak isterdim.
Elimi Bırakma, Baş Belası, Evlilik Hakkında Her Şey, Duy Beni… Bugüne dek içinde yer aldığın hangi proje en çok içine sindi? Canlandırdığın hangi karakteri tam anlamıyla benimsedin?
Aslında hepsi içime aşırı sindi. Çünkü hepsinin heyecanı bende çok farklıydı. Elimi Bırakma ilk projemdi. İlk çocuğum gibiydi. O yüzden onun yeri ayrı. Baş Belası'nda konuk oyuncuydum ama Melek gerçekten çok derin bir karakterdi. Evlilik Hakkında Her Şey'de Gülistan'ın çok ayrı bir yeri vardı bende. İyi ki o olabildim. Çünkü kadınlar günümüzde dünyanın her yerinde çokça zarar görüyor. Bir kadının yere düşmüşken, kalkamayacağını düşündüğü anda bir insanın ona güvenmesiyle nasıl ayağa kalktığını, ne kadar dik durabildiğini gördük. Şu an tüm hayatım Duy Beni. Onun da yeri çok ayrı. Hepsi gerçekten çocuğum gibi benim.