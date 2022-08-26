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    • Magazin
    • 26.08.2022 09:15
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    • 26.08.2022 09:34
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    Son dakika: İbrahim Tatlıses yaşıyor mu? İbrahim Tatlıses son hali! İbrahim Tatlıses son durumu nasıl? Trafik kazası geçirmişti

    Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan İbrahim Tatlıses tekerlekli sandayle ile konsere çıktı. Ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü türkücü sahnede "Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenab-ı hak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu.'' dedi. Hayranları İbrahim Tatlıses'in son halini merak ediyor. İnternet arama motorlarında sıklıkla İbrahim Tatlıses son hali nasıl? İbrahim Tatlıses'e ne oldu, öldü mü? İbrahim Tatlıses yaşıyor mu? soruları araştırılıyor. İşte son gelişmeler...

    İBRAHİM TATLISES YAŞIYOR MU?

    İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu? İbrahim Tatlıses'e ne oldu son hali nasıl? soruları gündemde yer alıyor. Bir önceki gün oğlu İdo ve ekibi ile Bodrum Yalıkavak'ta olan İbrahim Tatlıses otoyolda trafik kazası geçirdi. 70 yaşındaki türkücü kazadan yaralı kurtuldu. Mahkemelik olduğu oğlu da kazayı duyar duymaz olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarına katıldı. Araçta kızı Elif Ada'nın da olduğu iddia ediliyordu ancak yapılan ilk açıklamada iddianın doğru olmadığı belirtildi. Tatlıses hastanedeki tedavisinin ardından konsere çıktı. İşte ünlü türkücünün sahnede kaza ile ilgili yaptığı konuşma...

    İBRAHİM TATLISES SON HALİ NASIL?

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kaza sonucu ayak tarak kemikleri kırılan İbrahim Tatlıses tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilir edilmez soluğu sahnede aldı.

    Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana giden Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak konser verdi.

    Konsere oğlu İdo, kızı Dilan ve aile dostları da geldi.

    Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses geçirdiği korkunç kazayı şöyle anlattı;

    "Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenab-ı hak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu.

    Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti.

    İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı ben arabanın içerisindeyim kül olacağız ve yangını söndürdü.

    Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler."

        HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

        Tatlıses, hastane odasından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

        Instagram'dan açıklamada bulunan türkücü, akşam sahne alacağını söylerek, "Arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Akşam görüşmek üzere. Sizleri seviyorum." şeklinde konuşmuştu.

        İLK SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI!

        Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses''in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

        KANINDA ALKOL ÇIKTI

        Edinilen bilgilere göre, kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin G.'nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Şüpheli Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu.

        İfadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.

        Gültekin G.'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı. 0.10 etonol tespit edilen Gültekin G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.
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