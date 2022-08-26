KANINDA ALKOL ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin G.'nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Şüpheli Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu.

İfadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.

Gültekin G.'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı. 0.10 etonol tespit edilen Gültekin G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.