İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu? İbrahim Tatlıses'e ne oldu son hali nasıl? soruları gündemde yer alıyor. Bir önceki gün oğlu İdo ve ekibi ile Bodrum Yalıkavak'ta olan İbrahim Tatlıses otoyolda trafik kazası geçirdi. 70 yaşındaki türkücü kazadan yaralı kurtuldu. Mahkemelik olduğu oğlu da kazayı duyar duymaz olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarına katıldı. Araçta kızı Elif Ada'nın da olduğu iddia ediliyordu ancak yapılan ilk açıklamada iddianın doğru olmadığı belirtildi. Tatlıses hastanedeki tedavisinin ardından konsere çıktı. İşte ünlü türkücünün sahnede kaza ile ilgili yaptığı konuşma...
İBRAHİM TATLISES SON HALİ NASIL?
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kaza sonucu ayak tarak kemikleri kırılan İbrahim Tatlıses tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilir edilmez soluğu sahnede aldı.
Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana giden Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak konser verdi.
Konsere oğlu İdo, kızı Dilan ve aile dostları da geldi.
Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses geçirdiği korkunç kazayı şöyle anlattı;
"Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenab-ı hak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu.
Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti.
İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı ben arabanın içerisindeyim kül olacağız ve yangını söndürdü.
Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler."