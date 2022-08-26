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    • Magazin
    • 26.08.2022 21:24
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    • 26.08.2022 21:27
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    2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 26 Ağustos Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    2020’de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?

    A) 1 milyon 720 bin 69

    B) 9 milyon 720 bin 69

    C) 29 milyon 720 bin 69

    D) 59 milyon 720 bin 69

    Cevap: D

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    Haberler Magazin 2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?
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