ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?

A) 1 milyon 720 bin 69

B) 9 milyon 720 bin 69

C) 29 milyon 720 bin 69

D) 59 milyon 720 bin 69

Cevap: D